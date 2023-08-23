Как избавиться от плесени в лотке стиральной машины: простое решение за 5 минут
Если даже после стирки ваша одежда сохраняет неприятный запах, то, вероятно, это происходит из-за наличия плесени в лотке для стирального порошка или кондиционера для белья. Но не стоит беспокоиться, так как существует множество способов для очистки этого резервуара, пишет Telegraf.
Плесневое образование может возникнуть из-за задерживания воды внутри стиральной машины или скопления остатков моющего средства. Эту ситуацию можно устранить без применения химических средств всего за 5 минут, пишет santeplus.
Как избавиться от плесени в лотке
Из-за своих вяжущих свойств и антибактериального эффекта уксус становится неотъемлемым компонентом в быту, идеально подходящим для решения подобных трудностей. Для применения этой хитрости следует соединить небольшое количество уксуса с горячей водой в тазу.
Салфеткой из микрофибры тщательно протрите грязный резервуар и дайте средству подействовать в течение 5 минут. После этого промойте лоток и протрите его чистой тканью. Также, используя этот раствор, вы можете очистить уплотнения стиральной машины, которые также могут быть подвержены появлению плесени.