Как избавиться от плесени в лотке стиральной машины: простое решение за 5 минут

Плесневое образование может возникнуть из-за задерживания воды внутри стиральной машины или скопления остатков моющего средства. Эту ситуацию можно устранить без применения химических средств всего за 5 минут, пишет santeplus.

Как избавиться от плесени в лотке

Из-за своих вяжущих свойств и антибактериального эффекта уксус становится неотъемлемым компонентом в быту, идеально подходящим для решения подобных трудностей. Для применения этой хитрости следует соединить небольшое количество уксуса с горячей водой в тазу.

Салфеткой из микрофибры тщательно протрите грязный резервуар и дайте средству подействовать в течение 5 минут. После этого промойте лоток и протрите его чистой тканью. Также, используя этот раствор, вы можете очистить уплотнения стиральной машины, которые также могут быть подвержены появлению плесени.