НА ЗАМЕТКУ | Почему опасно жить в маленькой квартире?

Планируя покупку квартиры, необходимо руководствоваться не только локацией или ценой, но и такими потребностями, как возможность пригласить гостей, устроить личную жизнь, организовать места для взрослеющих детей или съехаться с родственниками, рассказывает Двоскина.

„Когда семья приобретает квартиру небольшой площади — от 16 до 26 квадратных метров, не очень хорошо учитывая свои потребности, то через некоторое время ей приходится сталкиваться с проблемами, которые перерастают в конфликты на бытовой почве, ссоры, ругань и даже разводы“, — сказала Двоскина.

Например, при совместном проживании невестки и свекрови, недолюбливающих друг друга, маленькое пространство будет влиять не в пользу благополучного разрешения ситуации. По мнению психолога, небольшие придирки друг к другу могут перерасти через некоторое время в начало „войны за территорию“ и привести к нервным срывам.

По ее словам, тем, кто проживает в одиночестве, подойдет квартира общей площадью 35 квадратных метров (комната — 15 „квадратов“). Семейной паре стоит приобретать жилье общей площадью не менее 45 квадратных метров.

„Малогабаритное жилье неплохо подойдет тем, кто покупает квартиру для ночевок между длительными и частыми командировками, то есть как альтернативу гостинице. В таких случаях человек может не воспринимать его как свой постоянный дом, соответственно, и отношение к нему будет легче, и небольшое пространство не будет „давящим“. Еще это неплохой вариант для сдачи жилья студентам“, — советует Двоскина.

Гораздо хуже, когда комната лишена окна. Это угнетающе сказывается на психологическом состоянии человека, приводит к сниженному настроению и депрессивным мыслям, но, объясняет Двоскина, на сегодняшний день такие объекты являются редкостью.

„Чтобы этого не произошло, можно постараться больше времени быть там, где есть естественное освещение, а в отделке такой комнаты использовать светлые, солнечные оттенки и радостные, оптимистичные темы. Также важно планирование различных функциональных зон, а не сваливание всего в одну кучу, где в одном и том же месте едят, стирают и делают уроки, тут же сушится белье и стоят санки. Хаос в доме может очень быстро привести к примерно такому же состоянию в головах“, — заключила Двоскина.