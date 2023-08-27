Наш сад
27.08.2023, 07:07

Не гибрид, но похож: что такое земляничная малина и как ее едят (и выращивают)

 
ФОТО: FotoHelin | Shutterstock

Еще десять лет назад земляничная малина была относительно малоизвестной культурой. И даже сейчас она все еще редко встречается в садах. Тем не менее, ее стоит выращивать, пишет Maakodu.

В естественных условиях малина соблазнительная или малина земляничная (Rubus illecebrosus) представляет собой полукустарник, растущий на склонах холмов и вырубках в Восточной Азии и Японии. В природе она может достигать метра в высоту, но в наших садах его высота обычно вдвое меньше. Малина земляничная – вид растений семейства Rosaceae, рода ежевика Rubus и подсемейства малина Idaeobatus, но с ботанической точки зрения это не гибрид, а близкий родственник малины.

Первые сведения о культивировании земляничной малины относятся к середине XIX века. Впервые ее описал немецкий врач и ботаник Вильгельм Ольберс Фокке в 1899 году. В Европе и в нашей стране земляничная малина выращивается как из-за внешнего вида, так и из-за привлекательных ягод. Растение вырастает в пушистый почвопокровный кустарник, радующий садовода белыми соцветиями и яркими красными ягодами. Плоды довольно крупные, до трех сантиметров в диаметре!

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