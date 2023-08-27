Не гибрид, но похож: что такое земляничная малина и как ее едят (и выращивают)

В естественных условиях малина соблазнительная или малина земляничная (Rubus illecebrosus) представляет собой полукустарник, растущий на склонах холмов и вырубках в Восточной Азии и Японии. В природе она может достигать метра в высоту, но в наших садах его высота обычно вдвое меньше. Малина земляничная – вид растений семейства Rosaceae, рода ежевика Rubus и подсемейства малина Idaeobatus, но с ботанической точки зрения это не гибрид, а близкий родственник малины.