Дизайнер: как обустроить студенческую квартиру или сдаваемую в аренду студию

Используйте расширяющие пространство приемы

В зависимости от использованных при оформлении интерьера приемов одна и та же комната может казаться меньше или больше. Как правило, помещение „расширяют“ светлые и нейтральные тона на стенах и потолке, светильники разного назначения и расположения, а также зеркала. Цвета теплых оттенков компенсируют недостаточное дневное освещение. Кроме того, например, низкое пространство может стать визуально выше либо с помощью обоев с вертикальной полосой, либо в результате использования более широкого пустого пространства на границе стены и потолка. В целом комната будет казаться больше, даже если вы просто используете большой ковер и мебель меньшего размера.

Не переусердствуйте с мебелью

Самый верный способ сделать маленькую комнату еще меньше, теснее и темнее – загромождать ее вещами. Чем меньше вещей, тем лучше. Непременно стоит свести к минимуму безделушки, но то же самое касается и мебели. Мебель может быть легкой, универсальной (впоследствии легко перемещаемой) и многофункциональной. Кровать и диван, письменный и обеденный столы, громоздкий комод, шкаф и кухонная мебель не поместятся одновременно в маленьком помещении. К сожалению, ограниченное пространство требует выбора, и чем умнее получится использовать предметы в разных целях, тем экономнее выйдет обстановка. Практичными предметами являются, например, раскладные диваны с местом для хранения вещей, раскладные столы и стулья, квадратные полки, которые одновременно могут служить столиком для телевизора, книжной полкой и подставкой для цветочных горшков.

Спрячьте повседневные вещи

Предметов в студенческой квартире должно быть как можно меньше: это также касается одежды, и обуви. Все, что есть, должно быть спрятано в гардеробном шкафу, комоде, или в месте для хранения под кроватью. Чем больше полки и другие открытые поверхности завалены вещами, а вешалки загружены одеждой, тем меньше кажется помещение, не говоря уже об общем создающемся впечатлении неопрятности.