Правило 20/80 в смартфоне: этот секрет поможет продлить жизнь аккумулятора

„Телеграф“ рассказывает, как не стоит заряжать телефон, и какие привычки могут привести к ускоренному износу батареи. В данном случае важно запомнить правило 20/80.

Так, заряжать телефон до максимума — 100%, лучше не стоит, особенно при использовании быстрой зарядки. Оптимальный процент — 80. Таким образом не будет вреда для батареи.

Ранее в телефонах использовали никелевые аккумуляторы и их рекомендовали полностью разряжать, а затем полностью заряжать. Однако в современных смартфонах используют литиевые батареи. Их не следует полностью заряжать и разряжать ниже 20. Некоторые производители указывают это на своих сайтах.

Современные литий-ионные батареи имеют ограниченное количество циклов зарядки-разрядки, прежде чем они начнут терять производительность. Таким образом, чем выше уровень заряда, тем больше идет нагрузки на батарею. Вместе с тем, доведение до 100% заряда может вызвать повышенное перегревание батареи, что в свою очередь приведет к ускоренному износу батареи.