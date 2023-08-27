Эти средства отлично заменят стиральный порошок: лайфхаки для эффективной стирки

Если вам срочно нужна альтернатива стиральному порошку, загляните в кладовую. У вас наверняка есть хотя бы один или два эффективных заменителя стирального порошка — в крайнем случае подойдет любая из этих альтернатив. О том, какие этом могут быть средства, пишет Lovetoknow.

Эффективные заменители стирального порошка

Сода

Если вы задаетесь вопросом, чем можно заменить стиральный порошок для сильно испачканной одежды, воспользуйтесь пищевой содой. Пищевая сода также отлично подходит для очистки одежды с неприятным запахом.

Добавьте в отсек для стирального порошка полстакана пищевой соды. В отсек для полоскания добавьте полстакана уксуса, он смягчит постиранную ткань.

Если у вас закончился уксус, лимонный сок в сочетании с пищевой содой поможет очистить белое и цветное белье.

Уксус

Дистиллированный уксус — эффективное средство для удаления пятен с грязного белья, если у вас нет стирального порошка. Для этого во время стирки используйте полстакана дистиллированного белого уксуса. Он удалит пятна и запахи. После высыхания вы даже не вспомните, что добавляли уксус.

Жидкое мыло

В качестве замены порошку можно использовать средство для мытья посуды или жидкое мыло. Понадобиться совсем немного средства. Но этот способ подходит только для ручной стирки, так как жидкое мыло производит слишком много пены, с которой не сможет справиться машинка.

Перекись водорода

Это средство подойдет только для белых вещей – перекись водорода удалит все загрязнения и сделает цвет одежды более насыщенным. Наполните стиральную машину водой, залейте в специальный отсек перекись водорода и выполните цикл стирки, как обычно.

Водка

Стирка одежды из деликатных тканей требует особого подхода, но если вам нужно в мгновение ока избавиться от запахов или пятен, а у вас закончился стиральный порошок, вы можете воспользоваться водкой.

Смешайте равные части водки и воды в пульверизаторе. Выверните одежду наизнанку и немного побрызгайте ее. Дайте одежде высохнуть.

Этот способ не подойдет в случае сильного загрязнения вещей.