ТОП-5 лайфхаков для создания идеальной прихожей, которые захочется повторить

1. Использовать матовую краску

Прихожая — одна из самых „грязных“ зон в доме. Важно подобрать не только хорошее напольное покрытие, но и продумать отделку стен. У матовой краски есть несколько преимуществ: цвет передается максимально точно и глубоко, за покрытием легко ухаживать, поверхность не бликует.

Дополнительный лайфхак: если нужно визуально расширить пространство, используйте светлые оттенки.

2. Объединить зеркало и подвесную консоль

Хранение в прихожей может быть болезненным вопросом — нужно найти место и для одежды, и для полезных мелочей, но не загромоздить пространство шкафами. Выход из ситуации — монтировать подвесную консоль прямо вместе с зеркалом.

Ход смотрится интересно, при этом мебель выглядит воздушно, упрощается процесс уборки и появляются дополнительные места для хранения.

3. Использовать светильники как декоративный акцент

В прихожую не проникает естественный свет, поэтому чем больше здесь источников, тем выгоднее будет смотреться пространство. Пользуйтесь тем, что светильники могут выполнять не только прямую, но и декоративную функцию: например, на одной стене можно расположить три бра, которые станут красивым акцентом.

4. Использовать декоративные стеновые панели

С помощью стеновых панелей можно сыграть на контрастах (например, светлой отделки и фактуры дерева), но их применение может быть и более практичным: если вам нужно замаскировать конструктивный элемент здания и задекорировать его в цвет прихожей, стеновые панели помогут справиться с задачей.

5. Поменять внутреннюю панель входной двери

И в новостройках, и во вторичном жилье дверь не всегда может гармонично вписываться в палитру прихожей. Отличное решение — заменить внутреннюю панель входной двери на нужный вам оттенок, а не заменять дверь полностью.