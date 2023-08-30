Зачем раскладывать лук по комнатам во время ремонта: полезный лайфхак

Запах краски считается вредным для человеческого организма. Он может вызвать тошноту, головную боль, головокружение, аллергию. Поэтому от него нужно максимально быстро избавляться. Мало кто знает, но в этом может быть полезен лук.

Как избавиться от запаха краски в помещении

Самый простой вариант избавиться от запаха краски — открыть все окна и межкомнатные двери настежь на одни сутки. За это время неприятный запах должен выветриться, а непросохшие участки окончательно высохнуть.

Кроме того, можно использовать лук. Несмотря на то что лук сам издает едкий неприятный запах, он также обладает особенностью поглощать другие ароматы, пишет kirpi4ik.

Для избавления от запаха краски нужно использовать лук белых и желтых сортов. Луковицы крупного и среднего размера рекомендуют разрезать на половинки и разложить по одной на тарелки или подставки срезом вверх.

Тарелки с луком нужно поставить возле стен и в центре помещения, где пахнет краской и оставить на некоторое время. В некоторых случаях будет достаточно продержать лук 1 ночь.

После завершения процедуры содержимое тарелок выбросить. Употреблять в пищу такой лук категорически нельзя.