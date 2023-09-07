ФОТО | Смотрите, в каком доме живут голливудские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис!

Эштон родом из Айовы, а Мила родилась в Украине, поэтому им обоим деревенская жизнь хорошо знакома. Паре было очень важно, чтобы в новом месте можно было чувствовать себя по-настоящему дома. Процесс начался, когда Мила ждала первого ребенка, и закончился через пять лет. Мила отмечает, что строительство дома – задача непростая. „Я знала, что это либо сделает нас сильнее, либо сломает“, – говорит актриса.

К счастью, у Эштона и Милы очень схожие вкусы. Они оба черпали идеи в Pinterest, и около 90% их фотографий совпали. На большинстве снимков были изображены работы архитектора Говарда Бакена, который и по сей день помогает звездной паре. По словам архитектора, Кунис и Кутчер были в деталях осведомлены обо всем, что делалось в доме.

„Когда мы дома, то и остальной мир воспринимать легче“

Хотя изначально речь шла о традиционном деревенском стиле, со временем выбор был сделан в пользу чуть более современных решений. Эштон отмечает, что в хаотичной обстановке сложно организовать свои мысли. „Когда мы дома, то и остальной мир воспринимать легче“, – говорит он.