Лед больше не будет накапливаться в холодильнике: поможет хитрость с ватным диском
Многим знакома ситуация, когда на задней стенке холодильника накапливается большое количество льда. Такое происходит даже в холодильниках с системой No Frost, пишет Telegraf.
Избавиться от этого явления можно так же просто, как и от неприятного запаха внутри камеры. Даже не придется размораживать холодильник.
Как предотвратить накопление льда в холодильнике
Чтобы как минимум на год забыть о проблеме с накоплением льда на задней стенке холодильника, придется использовать подсолнечное масло. Для обработки подойдет любое рафинированное масло без сильного запаха.
Ватный диск необходим смочить маслом и протереть стенки холодильника, где намерзает лед. Конденсат в виде воды не сможет задерживаться на маслянистой поверхности. Капельки будут стекать в специальный дренажный шланг, а затем в контейнер для сбора воды.
Процедуру маслом можно периодически повторять.
Также стоит периодически проверять дренажное отверстие. Там не должно быть засоров. Иначе вода начнет скапливаться под ящиком с овощами и фруктами.