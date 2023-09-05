Лед больше не будет накапливаться в холодильнике: поможет хитрость с ватным диском

Избавиться от этого явления можно так же просто, как и от неприятного запаха внутри камеры. Даже не придется размораживать холодильник.

Как предотвратить накопление льда в холодильнике

Чтобы как минимум на год забыть о проблеме с накоплением льда на задней стенке холодильника, придется использовать подсолнечное масло. Для обработки подойдет любое рафинированное масло без сильного запаха.

Ватный диск необходим смочить маслом и протереть стенки холодильника, где намерзает лед. Конденсат в виде воды не сможет задерживаться на маслянистой поверхности. Капельки будут стекать в специальный дренажный шланг, а затем в контейнер для сбора воды.

Процедуру маслом можно периодически повторять.

Также стоит периодически проверять дренажное отверстие. Там не должно быть засоров. Иначе вода начнет скапливаться под ящиком с овощами и фруктами.