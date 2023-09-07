ВИДЕО | Пыль не будет скапливаться месяц: как приготовить чудо-раствор для уборки

Чтобы избавиться от пыли, воспользуйтесь ловким лайфхаком. О секретном чудо-спрее рассказывает материал The Sun со ссылкой на TikTok-блогершу в сфере клининга Кэролайн Макколи (видео смотрите в конце материала).

Так, экспертка рекомендует заменить магазинную бытовую химию на мощный спрей, который просто приготовить своими руками. Для этого вам нужно смешать четверть стакана уксуса, одну столовую ложку оливкового масла, три капли средства для мытья посуды и несколько капель эфирного масла цитрусовых. Если вам не нравится запах уксуса, то замените его разбавленным лимоном.