Сохраняем запасы: как правильно выбрать подходящую морозильную камеру?

„Я живу далеко за городом и предпочитаю запасаться продуктами надолго. Без морозильной камеры мне пришлось бы трудно, ведь приходилось бы в основном покупать скоропортящиеся продукты или консервы, – рассуждает Грете. – А в камере достаточно места, чтобы разместить большое количество мяса, рыбы, овощей. Даже хлеб могу заморозить, и мне не приходится ехать за несколько километров в магазин только потому, что кончилась булка“.

„Когда муж рыбак или охотник, без морозильной камеры никак, – считает Наталья. – Довольно обидно, когда улов приходится раздавать по знакомым, потому что его просто негде хранить“.

„В морозильном отделе холодильника я храню покупные полуфабрикаты и котлетный фарш, на большее там просто нет места. А если открыть мою отдельную морозильную камеру, можно увидеть разложенные по пакетам чернику, бруснику, клюкву, смородину, нарезанные щавель, петрушку, укроп, базилик, рабарбар… В коробочках – перетертая с сахаром сырая ягода: малина, земляника, калина, а также – отварные лесные грибы. А еще там собственноручно приготовленные вареники с летними ягодами. Не представляю, как мы прежде без морозилки обходились“, – рассказывает Яна.

Самый простой, быстрый и удобный способ сохранить свежие вкусы и ароматы лета – заморозка . Однако стандартный морозильный отдел холодильника, как правило, не позволяет сделать больших запасов, ведь там уже лежат пельмени, рыбные палочки, курьи ноги и прочие запасы на всякий случай.

Август месяц выдался щедрым. Тут тебе и лесные дары, и садово-огородный урожай, и вдобавок привозные овощи и фрукты в лучшей своей поре. Но вот уже варенья наварено вдоволь, закрыты компоты и салаты, засолены огурцы, замаринованы помидоры, да и силы подходят к концу – а впереди еще яблоки, сливы и разные прочие кабачки. Что же делать?

„Я в восторге от своей морозильной камеры, – радуется Ольга. – Наше меню стало намного интереснее с тех пор, как я стала замораживать, например, щавель. Вы не представляете, какое удовольствие есть в декабре щавелевый суп – словно в июне! С тем самым запахом и вкусом свежего щавеля! И это только один пример!“

Если морозильная камера действительно кажется выходом из положения, впору задуматься о том, как сделать правильный выбор. Не стоит останавливаться на первом же варианте из ближайшего магазина техники или соблазняться самой низкой ценой.

На что обратить особое внимание и что учесть при выборе, рассказали консультанты сетевых магазинов бытовой техники.

Выше или ширше?

Для начала нужно определиться: для чего вам нужна морозильная камера и где она будет стоять?

От этого зависит, какая конструкция и размеры окажутся для вас наиболее подходящими. Относительно конструкций все просто: их всего две – горизонтальные (морозильные лари) и вертикальные.

„Горизонтальные чаще используют в торговле и производстве. Их достоинства – в большом полезном объеме и более низкой цене. Минимальный объем для горизонтальных камер – около 100 литров. Внутри такой камеры либо пусто, либо стоят ящики, которые легко вынуть. Минусом можно назвать то, что в ларь придется нырять практически с головой, чтобы вытащить то, что хранится на самом дне под другими продуктами, – говорит Виктор, продавец-консультант OnOff. – Вертикальные в этом плане более удобны и отлично подходят для квартир. Их, как правило, легко разместить где-то в прихожей или на утепленном балконе, а продукты в них размещаются на полках или в прозрачных ящиках, нужное легко найти“.

Он добавляет: если вы хотите хранить большое количество мяса или фрукты-овощи из огорода и место в квартире или загородном доме есть, подойдет ларь. Если нужно хорошо организовать разнообразные запасы, подойдет вертикальный шкаф.

Чем выше камера, тем больше у нее полок: