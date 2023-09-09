Сохраняем запасы: как правильно выбрать подходящую морозильную камеру?
Когда стандартного морозильника в холодильнике недостаточно, есть всего два выхода из положения: купить холодильник побольше (а это дорогое, громоздкое и не всегда оправданное мероприятие) или приобрести морозильную камеру, пишет „МК-Эстония“.
Август месяц выдался щедрым. Тут тебе и лесные дары, и садово-огородный урожай, и вдобавок привозные овощи и фрукты в лучшей своей поре. Но вот уже варенья наварено вдоволь, закрыты компоты и салаты, засолены огурцы, замаринованы помидоры, да и силы подходят к концу – а впереди еще яблоки, сливы и разные прочие кабачки. Что же делать?
Самый простой, быстрый и удобный способ сохранить свежие вкусы и ароматы лета – заморозка. Однако стандартный морозильный отдел холодильника, как правило, не позволяет сделать больших запасов, ведь там уже лежат пельмени, рыбные палочки, курьи ноги и прочие запасы на всякий случай.
„Без морозилки никак“
Поможет ли начать использовать заморозку как полноценный способ заготовок отдельная морозильная камера? Многие читатели „МК-Эстонии“, ставшие обладателями „домашнего Деда Мороза“, отзываются о своем приобретении с похвалой.
„В морозильном отделе холодильника я храню покупные полуфабрикаты и котлетный фарш, на большее там просто нет места. А если открыть мою отдельную морозильную камеру, можно увидеть разложенные по пакетам чернику, бруснику, клюкву, смородину, нарезанные щавель, петрушку, укроп, базилик, рабарбар… В коробочках – перетертая с сахаром сырая ягода: малина, земляника, калина, а также – отварные лесные грибы. А еще там собственноручно приготовленные вареники с летними ягодами. Не представляю, как мы прежде без морозилки обходились“, – рассказывает Яна.
„Когда муж рыбак или охотник, без морозильной камеры никак, – считает Наталья. – Довольно обидно, когда улов приходится раздавать по знакомым, потому что его просто негде хранить“.
„Я живу далеко за городом и предпочитаю запасаться продуктами надолго. Без морозильной камеры мне пришлось бы трудно, ведь приходилось бы в основном покупать скоропортящиеся продукты или консервы, – рассуждает Грете. – А в камере достаточно места, чтобы разместить большое количество мяса, рыбы, овощей. Даже хлеб могу заморозить, и мне не приходится ехать за несколько километров в магазин только потому, что кончилась булка“.
„Я в восторге от своей морозильной камеры, – радуется Ольга. – Наше меню стало намного интереснее с тех пор, как я стала замораживать, например, щавель. Вы не представляете, какое удовольствие есть в декабре щавелевый суп – словно в июне! С тем самым запахом и вкусом свежего щавеля! И это только один пример!“
Если морозильная камера действительно кажется выходом из положения, впору задуматься о том, как сделать правильный выбор. Не стоит останавливаться на первом же варианте из ближайшего магазина техники или соблазняться самой низкой ценой.
На что обратить особое внимание и что учесть при выборе, рассказали консультанты сетевых магазинов бытовой техники.
Выше или ширше?
Для начала нужно определиться: для чего вам нужна морозильная камера и где она будет стоять?
От этого зависит, какая конструкция и размеры окажутся для вас наиболее подходящими. Относительно конструкций все просто: их всего две – горизонтальные (морозильные лари) и вертикальные.
„Горизонтальные чаще используют в торговле и производстве. Их достоинства – в большом полезном объеме и более низкой цене. Минимальный объем для горизонтальных камер – около 100 литров. Внутри такой камеры либо пусто, либо стоят ящики, которые легко вынуть. Минусом можно назвать то, что в ларь придется нырять практически с головой, чтобы вытащить то, что хранится на самом дне под другими продуктами, – говорит Виктор, продавец-консультант OnOff. – Вертикальные в этом плане более удобны и отлично подходят для квартир. Их, как правило, легко разместить где-то в прихожей или на утепленном балконе, а продукты в них размещаются на полках или в прозрачных ящиках, нужное легко найти“.
Он добавляет: если вы хотите хранить большое количество мяса или фрукты-овощи из огорода и место в квартире или загородном доме есть, подойдет ларь. Если нужно хорошо организовать разнообразные запасы, подойдет вертикальный шкаф.
Чем выше камера, тем больше у нее полок:
85 см – 2-3 отделения;
100 см – 3-4 отделения;
120-150 см – от 3 до 6 отделений;
150-170 см – до 7 отделений;
более 180 см – от 8 отделений.
При этом объем камеры в литрах вовсе не равен вместимости в килограммах. В среднем камера на 100 л способна вместить до 70 кг мяса, до 55 кг ягод, фруктов и овощей и до 35 кг зелени и грибов. Перегородки, ящики и корзины „съедают“ полезный объем морозилки.
Мануал или автомат?
Что касается разморозки, то здесь тоже всего два варианта: ручная и автоматическая.
„Ручная система разморозки подразумевает, что за состоянием морозильника нужно присматривать и время от времени (обычно раз или два в год) владелец должен самостоятельно размораживать камеру“, – поясняет Олег, продавец-консультант Euronics.
Автоматическая же система предполагает, что все действия по разморозке будет осуществлять сама морозильная камера – согласно заложенной в нее программе. Примером такой программы является технология No Frost. Эта система не допускает образования снежных шуб и наледи.
„Безусловно, стоит сделать выбор в сторону No Frost, даже если это немного дороже, – со знанием дела советует владелица морозильной камеры Грете. – Как правило, в ручном режиме шуба нарастает внезапно в самый неподходящий момент, например, когда морозильники забиты под завязку и продукты некуда деть на то время, пока будет размораживаться камера“.
Насколько низкая температура может быть создана внутри камеры, показывают звездочки „*“. По их количеству можно определить температурные режимы той или иной камеры:
* – до -6 °С,
** – до -12 °С и так далее.
Каждая звездочка – дополнительные минус шесть градусов. Если нужно не только хранить, но и быстро замораживать продукты – стоит выбрать камеру, где звездочек не меньше четырех.
Большее или меньшее энергопотребление?
„Казалось бы, выбор стоит делать в пользу камер с меньшим потреблением электричества, – говорит Виктор, – но есть нюансы. Лидеры энергоэффективности сами стоят недешево. И если морозильная камера нужна на короткие промежутки времени, например, для заморозки лесных ягод или рыбы для недолгого хранения в сезон, этот параметр не играет особой роли“.
Колесики или сенсоры?
Современная техника предлагает разные возможности управления. Механический – с рычажками, кнопочками, колесиками – выглядит просто и понятно: температура регулируется колесиком, разморозка запускается нажатием кнопки.
Сенсорный экран и электронное управление выглядят более современно и информативно: например, дисплей может показывать температуру в камере, можно выбирать разные программы в зависимости от вида содержимого.
Что делать, чтобы морозилка служила вам долго и верно?
Установите морозилку в доме или квартире так, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи, в отдалении от систем центрального отопления и бытовых приборов, выделяющих тепло.
Если выбрали камеру с системой автоматической разморозки, держите продукты в полиэтиленовых вакуумных пакетах, так как сухой воздух подсушивает продукты.
Не загружайте в камеру мокрые продукты (вымытую, но не просушенную зелень и т.п.).
Не держите дверцу открытой слишком долго.
Не включайте интенсивную заморозку более чем на одни сутки.