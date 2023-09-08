В ванной всегда будет приятно пахнуть: гениальный трюк без всяких аромадиффузоров

Простой лайфхак с мусорным ведром поможет сохранять приятный аромат в ванной комнате. Об этом говорится в материале Express.

Источником неприятного запаха в ванной комнате может быть урна с отходами. Прежде всего важно регулярно менять мусорные пакеты в контейнере, чтобы запахи не накапливались. Кроме того, ловкая хитрость поможет предотвратить появление вони в мусорном баке.

Все, что вам потребуется для лайфхак, это эфирное масло. Натуральный ингредиент станет отличной альтернативой магазинным аромадиффузорам или спреям-освежителям.

Чтобы мусорное ведро пахло свежестью, просто попробуйте подложить под пакет ватную палочку с эфирным маслом. Аромат будет стойким, но ненавязчивым. Это простой способ избежать неприятного запаха в ванной комнате.