Полезные советы
08.09.2023, 21:19

В ванной всегда будет приятно пахнуть: гениальный трюк без всяких аромадиффузоров

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ФОТО: Followtheflow | Shutterstock

В ванной комнате может образовываться неприятных запах сырости, исходить вонь из стока или унитаза. Многие пользуются освежителями для воздуха, однако можно воспользоваться одним необычным трюком без химикатов, пишет Telegraf.

Простой лайфхак с мусорным ведром поможет сохранять приятный аромат в ванной комнате. Об этом говорится в материале Express.

Источником неприятного запаха в ванной комнате может быть урна с отходами. Прежде всего важно регулярно менять мусорные пакеты в контейнере, чтобы запахи не накапливались. Кроме того, ловкая хитрость поможет предотвратить появление вони в мусорном баке.

Все, что вам потребуется для лайфхак, это эфирное масло. Натуральный ингредиент станет отличной альтернативой магазинным аромадиффузорам или спреям-освежителям.

Чтобы мусорное ведро пахло свежестью, просто попробуйте подложить под пакет ватную палочку с эфирным маслом. Аромат будет стойким, но ненавязчивым. Это простой способ избежать неприятного запаха в ванной комнате.

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