ВИДЕО | Духовка засияет: фантастический трюк мгновенно удалит любую грязь
Отмыть духовку от липкого жира и пригоревших остатков пищи – непростая задача. Не спешите тратить деньги на бытовую химию, а лучше воспользуйтесь известным всем цитрусом, пишет Telegraf.
Чтобы очистить духовку быстро и просто, воспользуйтесь фантастическим трюком с лимоном. Ловким лайфхаком делится Mirror.
Так, вы сможете отмыть духовку без каких-либо химикатов и лишних усилий. Все, что вам понадобится, 2-3 нарезанных лимона. Необходимо положить кусочки цитрусов в форму для запекания и залить водой. Разместите посуду в духовке и включите температуру 200 градусов. Спустя 30 минут выключите духовку. Подождите, чтобы прибор остыл, иначе есть риск ожога.
Затем потрите дверцы духовки и все внутренние поверхности губкой. Можно использовать воду, в которой находились лимоны. Благодаря трюку вся грязь будет легко оттираться.
Доказательством эффективности этого лайфхака служит видео одного из пользователей TikTok.