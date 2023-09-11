ВИДЕО | Духовка засияет: фантастический трюк мгновенно удалит любую грязь

Чтобы очистить духовку быстро и просто, воспользуйтесь фантастическим трюком с лимоном. Ловким лайфхаком делится Mirror.

Так, вы сможете отмыть духовку без каких-либо химикатов и лишних усилий. Все, что вам понадобится, 2-3 нарезанных лимона. Необходимо положить кусочки цитрусов в форму для запекания и залить водой. Разместите посуду в духовке и включите температуру 200 градусов. Спустя 30 минут выключите духовку. Подождите, чтобы прибор остыл, иначе есть риск ожога.

Затем потрите дверцы духовки и все внутренние поверхности губкой. Можно использовать воду, в которой находились лимоны. Благодаря трюку вся грязь будет легко оттираться.

Доказательством эффективности этого лайфхака служит видео одного из пользователей TikTok.