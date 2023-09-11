ЭКСПЕРТ | Сколько стоит обставить мебелью комнату школьника?

„Высокая стоимость жизни заставила многие семьи задуматься о том, как вести хозяйство экономнее и разумнее. Поэтому, приступая к ремонту или обустройству детской комнаты, следует спланировать, что именно необходимо, какова примерная стоимость того, что необходимо, и как профинансировать всё это. Составление списка и бюджета необходимого – первый шаг при планировании меблировки“, – отметила эксперт Inbank. Она добавила, что если речь идёт о трате нескольких сотен евро, то стоит собрать необходимую сумму – тогда удачным решением будет ежемесячно переводить небольшую сумму на накопительный счёт, что поможет купить в начале учебного года всё необходимое.

Она отметила, что даже при ограниченном бюджете можно создать эффективную, красивую и комфортную среду обучения для ребёнка. Для этой цели она предложила использовать, например, имеющуюся мебель: „Прежде чем покупать новую мебель, проверьте, какую мебель вы можете использовать из имеющихся ресурсов. Возможно, у вас уже есть письменный стол или стул, который можно адаптировать для учебного места. Если у вас ограниченный бюджет, эксперт myOCCO также посоветовала посетить блошиные рынки, комиссионные магазины и интернет-магазины, которые могут предложить недорогие предметы мебели и обстановки.

По словам менеджера проектов по обустройству домов MyOCCO Кадри Карьятсе , при обустройстве комнаты школьника важно найти баланс между комфортом, функциональностью и визуальной привлекательностью. „Важно чётко выделить зону, где ребёнок может сосредоточиться на учёбе. Также следует позаботиться о том, чтобы количество игрушек в комнате не было слишком большим и, по возможности, игрушки лучше разместить в отдельных шкафах и корзинах“, – сказала Карьятсе.

По словам менеджера по продажам карт и кредитов Inbank Эвелин Рахкема , семейные бюджеты могут быть очень разными, но тщательно планируя и используя разные платёжные решения, можно разумно оптимизировать расходы и сделать детскую комнату подходящей для учёбы. „Стоимость создания комнаты, способствующей обучению школьника, зависит от качества выбранной мебели и необходимости ремонта, поэтому стоимость может варьироваться от нескольких сотен евро до нескольких тысяч“, – пояснила Рахкема.

Если стоимость меблировки составляет около 500–1000 евро, стоит оптимизировать расходы

По мнению эксперта по дизайну интерьера MyOCCO Кадри Карьятсе, в комнате школьника обязательно нужен письменный стол, хорошее освещение, удобный стул, а также книжная полка или шкаф для учебных материалов. Кроме того, например, доска или белая поверхность стены могут быть интересным способом делать заметки, записывать планы или свои мысли. „В целом оснащение комнаты школьника письменным столом, стулом, освещением и другими необходимыми предметами может стоить примерно от 500 до 1000 евро, в зависимости от выбора и предпочтений каждого“, – сказала Карьятсе.

Она пояснила, что когда речь идёт об экономии на мебели для комнаты школьника, безусловно, важно время, когда покупать мебель. „Стоит внимательно следить за различными кампаниями и предложениями, так иногда можно сэкономить значительные суммы“, – сказала эксперт по дизайну интерьера.

Эвелин Рахкема, менеджер по продажам кредитов и карт Inbank, порекомендовала при покупке предметов интерьера также проверять, какие торговые точки предлагают решения „покупай сейчас, плати позже“. „Так, например, можно без дополнительных комиссий разделить покупку стоимостью шестьсот евро на три равные части, что помогает оптимизировать расходы и не выходить за границы ежемесячного бюджета семьи. Например, вместо того, чтобы потратить всю сумму сразу, вы платите 200 евро в сентябре, 200 в октябре и 200 в ноябре“, – поделилась Рахкема советом, как приобрести необходимую мебель для школьника.

Стоимость ремонта может достигать более 3000 евро

„Если необходимо оборудовать комнату школьника с нуля, а также провести ремонт, вначале следует составить чёткий план того, какие изменения вы хотите внести и каков может быть конечный результат.Это помогает оценить бюджет и ресурсы и свести к минимуму непредвиденные расходы“, – сказал Карьятсе. По её словам, строительные материалы могут составлять большую часть бюджета, поэтому было бы полезно подумать, какие напольные покрытия, настенные покрытия, краски и другие материалы вы хотите использовать – цена во многом зависит от типа и количества материала, поэтому очень важно рассмотреть различные альтернативы.

„Общая стоимость ремонта во многом зависит от того, какие изменения вы хотите внести, какие материалы и мебель выберете, решите ли вы воспользоваться профессиональной помощью. В общей сложности это может стоить около 2000–3500 евро, опять же в зависимости от выбора“, – заявила эксперт по дизайну интерьера myOCCO.

По словам Эвелин Рахкема, при ремонте комнаты школьника также важно составить подробный бюджет и изучить расценки на строительные материалы, мебель и услуги, чтобы получить реалистичное представление о затратах. „При необходимости на помощь также приходят различные кредиты на ремонт, которые помогают приобрести всё необходимое сразу, чтобы ремонт не затягивался надолго и школьник мог комфортно и эффективно усваивать школьные знания и сосредоточиться на учёбе“, – сказала Рахкема.