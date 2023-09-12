Не делайте так: 5 антитрендов в осеннем декоре
1. Нарочито осенние цвета
Яркие акценты в интерьере — это хорошее решение, но их оттенки решают все. Декорируя пространство на осенний лад, чистых желтых и оранжевых цветов стоит избегать.
Их примитивность будет простить интерьер в целом, и эффекта осеннего уюта не получится добиться.
Как лучше?
Выбирайте атмосферные глубокие оттенки. Вместо оранжевого — карамельный или терракотовый. Вместо желтого — охру, горчичный, ванильный.
Не бойтесь использовать красную палитру — бордовый, терракотовый, а также коричневые тона.
2. Инфантильные постеры
Украшать дом с помощью постеров нужно с умом, не используя первые попавшиеся из интернета. Избегайте слишком инфантильных рисованных картинок, изображений пожелтевших листьев, надписей „Fall“, „Cozy“ и подобных — это примитивно и не стильно.
Как лучше?
Украсьте стены осенними сюжетами — пейзажами, изображениями уютных домиков, абстракциями в осенней палитре. Добиться уютного настроения можно с помощью рам — золотых, деревянных, винтажных или под старину.
Также можно вставить под стекло настоящие листья красивых форм и необычных оттенков.
3. Декор в ущерб удобству
Дом — это прежде всего место для жизни, а не выставочная галерея. Не стоит чрезмерно увлекаться украшением интерьера, иначе это будет скорее раздражать, чем радовать.
Расставленные повсюду вазы с листьями, тыквы, свечи легко задеть и уронить. Кроме того, на них будет скапливаться пыль, убирать которую не очень удобно.
Как лучше?
Задействуйте стены, а среди горизонтальных поверхностей выделите пару, где можно разместить декор. Пусть это будет не та мебель, возле которой ежедневно кипит жизнь. Например, кухонная столешница или комод в прихожей могут оказаться неудачными местами, а полки книжного шкафа или подоконник — подойдут.
Если красивого декора много, выделите под него отдельный стеллаж.
4. Цвета и рисунки, не подходящие общему стилю
Хотя эклектика в тренде, все же интерьер должен быть гармоничным.
Если в стиль или гамму вашего интерьера не вписывается традиционная осенняя атрибутика, найдите альтернативные способы украсить дом. Например, клетка, яркие цвета, осенние постеры вряд ли впишутся в интерьер в стиле классики или ар-деко.
Как лучше?
Внести нотки осени можно при помощи текстур. Фактурный текстиль (пледы, шторы, диванные подушки) и предметы мебели из дерева способны привнести уют и „смягчить“ обстановку в преддверии холодного сезона.
5. Отсутствие связи с временем года
Не вносить изменения в интерьер после лета тоже будет ошибкой. Актуальное решение — хотя бы минимально адаптировать обстановку под погоду за окном.
Шторы в цветочек, летний настенный декор, вазы с цветами будут неуместны в октябре-ноябре.
Как лучше?
Замените явные летние атрибуты на близкие к осени. Цветы в вазе — на сухоцветы, поменяйте изображения или фото в рамах, повесьте на окна шторы нейтральных или глубоких оттенков.