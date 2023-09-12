Не делайте так: 5 антитрендов в осеннем декоре

1. Нарочито осенние цвета

Яркие акценты в интерьере — это хорошее решение, но их оттенки решают все. Декорируя пространство на осенний лад, чистых желтых и оранжевых цветов стоит избегать.

Их примитивность будет простить интерьер в целом, и эффекта осеннего уюта не получится добиться.

Как лучше?

Выбирайте атмосферные глубокие оттенки. Вместо оранжевого — карамельный или терракотовый. Вместо желтого — охру, горчичный, ванильный.

Не бойтесь использовать красную палитру — бордовый, терракотовый, а также коричневые тона.

2. Инфантильные постеры

Украшать дом с помощью постеров нужно с умом, не используя первые попавшиеся из интернета. Избегайте слишком инфантильных рисованных картинок, изображений пожелтевших листьев, надписей „Fall“, „Cozy“ и подобных — это примитивно и не стильно.

Как лучше?

Украсьте стены осенними сюжетами — пейзажами, изображениями уютных домиков, абстракциями в осенней палитре. Добиться уютного настроения можно с помощью рам — золотых, деревянных, винтажных или под старину.

Также можно вставить под стекло настоящие листья красивых форм и необычных оттенков.

3. Декор в ущерб удобству

Дом — это прежде всего место для жизни, а не выставочная галерея. Не стоит чрезмерно увлекаться украшением интерьера, иначе это будет скорее раздражать, чем радовать.

Расставленные повсюду вазы с листьями, тыквы, свечи легко задеть и уронить. Кроме того, на них будет скапливаться пыль, убирать которую не очень удобно.

Как лучше?

Задействуйте стены, а среди горизонтальных поверхностей выделите пару, где можно разместить декор. Пусть это будет не та мебель, возле которой ежедневно кипит жизнь. Например, кухонная столешница или комод в прихожей могут оказаться неудачными местами, а полки книжного шкафа или подоконник — подойдут.

Если красивого декора много, выделите под него отдельный стеллаж.

4. Цвета и рисунки, не подходящие общему стилю

Хотя эклектика в тренде, все же интерьер должен быть гармоничным.