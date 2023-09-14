IKEA призывает прекратить использование опасного товара

IKEA производит товары учитывая всевозможные риски и проводя тесты, для того, чтобы убедиться, что товары соответсвуют всем требованиям законодательства и стандартам рынков, где они продаются. Несмотря на это, получена информация, что некоторые настенные крепления зеркал LETTAN имеют дефект. Это может привести к неожиданному падению зеркала.

В январе 2023 года IKEA объявила о необходимости срочной замены настенных креплений у некоторых зеркал LETTAN. После углублённого расследования и аудита у поставщиков, было обнаружено, что крепления с дефектом были использованы дольше, чем было заявлено ранее. Ратуя за безопасность покупателей, IKEA приняла решение увеличить срок отзыва товара для замены креплений.

Зеркала LETTAN, в которых необходимо заменить крепления:

· все зеркала с датой производства до и включая 2105 (год, неделя);

· зеркала с номером поставщика 21944, с датой производства до и включая 2325 (год, неделя).

Дату производства и номер поставщика можно найти на наклейке на задней стороне зеркала LETTAN.

IKEA призывает всех покупателей зеркала LETTAN прекратить использование и бесплатно заказать новые крепления.

Чтобы получить необходимое количество запасных креплений (код товара 139298/1), обратитесь в службу поддержки IKEA по телефону +372 330 4000 или отправьте электронное письмо по адресу info@IKEA.ee .

IKEA приносит извинения за доставленные неудобства.