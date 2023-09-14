Полезные советы
14.09.2023, 12:19

Душевая лейка будет сиять: фантастический трюк за 15 минут уберет налет и грибок

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ФОТО: ThamKC | Shutterstock

Если душевая лейка загрязнена, то это не только ухудшает гигиену, размножает грибок в ванной комнате, а и может негативно отразиться на напоре воды. Однако привести насадку в порядок поможет всего одно подручное средство, пишет Telegraf.

Для очистки душевой лейки используйте не уксус и пищевую соду, а более эффективный продукт – лимонную кислоту. Действенным лайфхаком поделилось издание Express.

Так, со временем насадка для душа покрывается известковыми отложениями, а еще там нередко возникает грибок. К счастью, лимонная кислота с легкостью удалит любые загрязнения. Натуральный ингредиент быстро растворяет стойкий известковый налет, ржавчину и плесень.

Как очистить насадку для душа:

  1. Снимите душевую лейку и поместите ее в емкость с водой. Насадка для душа должна быть полностью покрыта водой.

  2. Растворите чайную ложку лимонной кислоты в небольшом количестве холодной воды и добавьте смесь в миску.

  3. Вращайте насадку душа в воде, чтобы кислота могла добраться до каждой ее части.

  4. Оставьте лейку в кислом растворе на период от 15 до 45 минут, чтобы весь налет исчез.

  5. Промойте насадку под чистой водой, подсоедините и спустите воду, чтобы вся кислота была смыта.

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