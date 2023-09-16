Утюг и отпариватель не нужны: как легко погладить гору постельного белья

Этот способ не подойдет для борьбы с сильными заломами, но поможет убрать небольшую помятость без особых приспособлений. Приложив минимум усилий, вы получите вещи без складок, которые будут мягкими и приятными на ощупь.

Как погладить вещи без утюга

Все ингредиенты необходимо смешать и перелить в бутылку с пульверизатором. Полученным раствором опрыскайте складки на одежде и постельном белье, а после слегка растяните ткань рукам. Постельное белье удобнее обрабатывать, когда оно уже надето на спальные принадлежности. После того как жидкость испарится и ткань окончательно просохнет, вещи будут ровненькими.