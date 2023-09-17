НА ЗАМЕТКУ | Как постирать шторы, не снимая их с карниза

Но не стоит бояться. Оказывается, можно почистить шторы, не снимая их с карнизов. Простой до ужаса лайфхак понравится всем, кто ценит свои силы и время. Чем чистить шторы, не снимая их с карниза - читайте ниже.

Как постирать шторы, не снимая их с карниза - поможет простой мыльный раствор

Для начала вам понадобится пылесос. Используйте специальную насадку для штор и пройдитесь по всей ткани оконного элемента декора. Это поможет убрать пыль и мусор, который скрывается в шторах.

Если у вас нет специальной насадки, просто включите самый низкий режим всасывания пыли и наденьте на трубку влажную тряпочку. Это не позволит пылесосу „зажевать“ ткань.

После этого приготовьте мыльный раствор, благодаря которому вы забудете о головной боли, думая о том, как освежить тюль, не снимая с карниза. Вам понадобятся:

чистая теплая вода;

немного обычного хозяйственного мыла.

Натрите мыло на мелкой терке и растворите его в воде. У вас должна получиться практически прозрачная жидкость с небольшим количеством пены.

После этого берите губку и наносите раствор на шторы, стараясь не сильно их мочить. Осторожно пройдитесь по местам особых загрязнений, после чего удалите мыло тряпочкой из микрофибры или влажной салфеткой. Помните, что тереть шторы не нужно. Так вы можете повредить ткань.

Как постирать тюль, не снимая с окна, если на ней серьезные пятна - поможет моющее

Если вы заметили на шторе пятно, которое не получается отстирать мыльным раствором, воспользуйтесь средством для мытья посуды. Нанесите каплю моющего на область загрязнения, после чего осторожно смойте его влажной губкой.

Этот лайфхак особенно пригодится тем, кому нужно узнать, как очистить шторы без стирки, если они висят на кухне. Именно в этой комнате жирные пятна на мебели, коврах и занавесках возникают чаще всего.

Можно ли отпаривателем почистить шторы