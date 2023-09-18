ЭКСПЕРТ | Имеет ли смысл брать вторую ипотеку, чтобы начать заниматься арендным бизнесом?

Покупка первого жилья – это эмоциональный опыт, и, возможно, у Вас есть сомнения в том, что время пришло или выбранная Вами недвижимость подходит. Но после того как покупка совершена и Вы прожили в новом жилье некоторое время, Вы можете захотеть купить ещё одно.

Обычно покупается более просторное жильё, а имеющееся сдается в аренду для получения дополнительного дохода. Однако если у Вас есть достаточный доход и сбережения, Вы можете купить второе жильё, чтобы сдавать его в аренду. Это один из способов начать инвестирование. Сдаваемая в аренду недвижимость не обязательно должна приносить большой доход каждый месяц. Некоторым достаточно, чтобы арендная плата покрывала платежи по кредиту, поскольку наибольшая ценность заключается в том, чтобы владеть недвижимостью и видеть, как она растёт в цене.

Что такое подходящая арендная недвижимость?

Прежде чем приступить к сдаче жилья в аренду, следует хорошо подумать о том, что значит быть на рынке аренды, каковы его плюсы и минусы. Нужно быть готовым к тому, что арендаторы не будут поддерживать жильё в хорошем состоянии, не будут вовремя платить за аренду или попросят продлить срок аренды, а также к тому, что если один арендатор уехал, а новый ещё не въехал, то все расходы придется покрывать арендодателю. При выборе объекта аренды важно проверить, все ли документы в порядке с учётом спроса на рынке аренды, например, проверить разрешение на заселение.

Важно оценить ликвидность недвижимости, важнейшим фактором которой является местоположение, а в случае арендной недвижимости – наличие оборудования и оснащения, исходя из того, будет ли недвижимость сдаваться в краткосрочную или долгосрочную аренду. Квартиры в крупных городах, таких как Таллинн или Тарту, более ликвидны, чем квартиры в небольших городах, хотя спрос на аренду может быть одинаковым в обоих случаях.