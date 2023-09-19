Как ускорить работу посудомойки: всего один простой трюк

В использовании посудомойки есть небольшой минус: длительные циклы работы. Кроме того, иногда случается так, что даже после завершения полного процесса посуда остается влажной. Есть идеальный способ устранения этого недостатка.

Как ускорить работу посудомоечной машины

Получить сухую посуду быстрее можно очень легко. После завершения цикла полоскания в посудомоечной машине просто откройте дверцу и поместите внутрь кухонное полотенце, обеспечив контакт с посудой. Затем закройте дверцу и подождите около 10 минут.

Полотенце будет выполнять роль влагопоглотителя, обеспечивая циркуляцию воздуха и ускоряя процесс высыхания посуды. Через некоторое время уберите его. Вы приятно удивитесь, обнаружив, что посуда идеально суха и не имеет водных пятен.