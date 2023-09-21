Проверьте свой холодильник: там точно есть один из продуктов, которые категорически нельзя хранить в холоде

Может показаться, что холодильник – это идеальное место для любых продуктов. Однако это совсем не так. Некоторые продукты вообще не требуют быть холодными. Хранение в холодильнике испортит их вкус, текстуру и аромат, а также сократит срок годности, пишет Telegraf со ссылкой на Pixelinform.