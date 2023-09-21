Проверьте свой холодильник: там точно есть один из продуктов, которые категорически нельзя хранить в холоде(3)
Может показаться, что холодильник – это идеальное место для любых продуктов. Однако это совсем не так. Некоторые продукты вообще не требуют быть холодными. Хранение в холодильнике испортит их вкус, текстуру и аромат, а также сократит срок годности, пишет Telegraf со ссылкой на Pixelinform.
Дыня
Не следует хранить ее в холодильнике. Целый плод нужно хранить прямо на кухне – в хорошо проветриваемом и прохладном месте. А нарезанную дыню вообще нельзя хранить – ее нужно съесть за 4 часа.
Цитрусовые
Апельсины, лимоны и грейпфруты точно не нуждаются в охлаждении. Не следует оставлять их в холоде, если вы не хотите, чтобы фрукты потеряли свой яркий вкус.
Шоколад
Держите его при комнатной температуре. При этом важно, чтобы на него не попадало прямое солнце. Класть подтаявший в жару шоколад в холодильник — плохая идея. Сахар кристаллизуется, появится белый налет.
Такие простые правила хранения позволят вам подольше наслаждаться вкусом продуктов.