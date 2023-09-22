Зачем поливать орхидеи лимонным соком: хитрый трюк

Чтобы сохранить эти цветы здоровыми, за ними необходимо правильно ухаживать и правильно поливать, и в этом нам поможет популярный цитрус — лимон. Полив лимонным соком — это тот секрет, который позволит вам сохранить орхидеи здоровыми.

Зачем поливать орхидеи лимонным соком

Лимон содержит много витаминов и минералов, которые также полезны для растений. Кроме того, цитрусовые обладают бактерицидными свойствами, содержат витамины С и группы В, а также калий и даже магний.

Чтобы у орхидей были красивые цветы и блестящие листья, желательно время от времени добавлять в воду для полива несколько капель лимонного сока. Этот фрукт будет подкислять воду и, поскольку орхидеи любят кислотность почвы, это очень положительно скажется на их росте. Для хорошего роста орхидею нужно будет поливать раз в неделю.

А чтобы и листья красиво блестели, их можно аккуратно протирать тряпкой, смоченной водой с лимонным соком.