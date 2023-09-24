Эту ошибку делают многие: как правильно использовать капсулы для стирки

Это средство отлично справляется с загрязнениями, так как содержит не только стиральный порошок, но и пятновыводитель и смягчитель. Кроме того, капсулы занимают гораздо меньше места в ванной, что, безусловно, радует людей, не имеющих отдельной прачечной.

Однако есть одна ошибка, которая может снизить эффективность капсул для стирки. Их использование кажется очень простым, но мало кто читает инструкцию по их применению.

На самом деле на эффективность капсул влияет не столько ее наполнение, но и время ее закладки в стиральную машину. Если после стирки на одежде остаются следы от капсулы, значит она была помещена либо в отсек для порошка, либо после того как одежда была в барабане. На самом деле рекомендуется класть капсулу в заднюю часть пустого барабана, а потом уже загружать одежду.

На упаковке капсулы указана информация о том, на сколько стирок хватит упаковки. Но это примерное количество стирок. Иногда одной капсулы все-таки недостаточно.

Одну капсулу можно использовать для стирки до 5 кг белья. Для белья весом более 6 кг необходимо использовать две капсулы. Это число может варьироваться в зависимости от производителя.