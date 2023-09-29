Сезон плодовых мушек: как избавиться от дрозофил на своей кухне?(7)
Осень – щедрое время года, и на многих кухнях можно найти корзину с яблоками, блюдо со сливами или ящичек, полный овощей. Лакомиться дарами природы любят не только люди, но и крохотные мушки-дрозофилы. Стоит зазеваться и допустить, чтобы фрукты-овощи чуть-чуть начали портиться, а мошкара уже тут как тут. Опасны ли дрозофилы для здоровья человека и можно ли освободиться от докучливого соседства, узнавала „МК-Эстония“.
Дрозофила – плодовая мушка, ее название говорит само за себя. Любители фруктов и овощей питаются забродившими плодами, которые очень их привлекают, особенно в сезон. Они и с улицы прилетают, и в наших домах размножаются, и можно без труда принести этих мушек в дом с рынка или из магазина.
Рой дрозофил, кружащийся над лотком со сливами или виноградом, может отбить всякую охоту покупать фрукты. Кроме того, возникает вопрос: мушка – она же муха, хоть и маленькая, а мухи разносят заразу, это мы усвоили еще в начальной школе. Не опасны ли фруктовые мушки, допустимо ли, что во фруктовых отделах магазинов они чувствуют себя вольготно?
Планы и меры
Комментируя этот вопрос, Лийс Тыллассон, главный специалист отдела продуктов питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия, говорит: „Борьба с вредителями – часть плана самоконтроля компании, который является обязательным для работников пищевой промышленности. Каждое торговое предприятие устанавливает свои собственные процедуры мониторинга и готовит план борьбы с вредителей. Для обеспечения безопасности продуктов питания в пищевой промышленности необходимо применять адекватные меры. Если на предприятии появились вредители или следы их жизнедеятельности, значит, принимаемые меры борьбы с ними – неэффективны, и торговому предприятию необходимо скорректировать действия по их отпугиванию“.
По словам специалиста департамента, торговое предприятие несет ответственность за обрабатываемые продукты питания и правильность обращения с ними и обязано использовать все средства для обеспечения безопасности.
А о потенциальной опасности плодовых мух для здоровья человека Тыллассон посоветовала спросить у ученых. И мы спросили.
„Им памятник надо ставить!“
„Если у вас дома фрукты – сливы, яблоки, виноград и так далее – лежат в открытом доступе, вы создаете благоприятную среду для этих мушек. У них замечательный нюх, они эти запахи очень хорошо воспринимают и на них слетаются, – рассказывает энтомолог Александр Потоцкий. – Живут они везде в природе на органических остатках – это могут быть плоды, сок растений и даже микроорганизмы“.
Всего, по словам энтомолога, описано более 1500 видов плодовых мушек, но считается, что их на самом деле намного больше. В Эстонии известны около 20 видов, но надо учитывать, что ими мало кто занимается, и есть немало еще неописанных видов. А также – видов, которые описаны, но не найдены в Эстонии, потому что никто их особо и не искал.
Живут они везде, где есть растения, где есть какие-то пищевые остатки, и избавиться от них раз и навсегда практически невозможно.
„Иногда я уезжаю в экспедиции, меня по несколько недель нет дома. Приезжаю – уже даже комнатные растения высохли, казалось бы, ничего живого нет. Наливаю бокал вина – и через некоторое время около этого бокала кружатся мошки. А если бокал оставить, то через некоторое время можно найти мошек, которые нырнули в вино, – рассказывает Потоцкий. – Но они не так уж докучливы. Они не переносят заболеваний, по крайней мере – нет таких данных. Они не кусают, они не кровососы, как комар, слепень или клещ, которые в ранку выпускают слюну, содержащую обезболивающее и антикоагулянты, и вместе со слюной – вирусы, бактерии, и заражают человека. А дрозофила ничего такого не делает, она безобидна“.
Люди обычно относятся к мошкам с брезгливостью – ой, насекомое попало в еду или напиток, это пить или есть нельзя.
Вообще же каждый человек съедает около 1–2 килограммов насекомых в год. Самые явные места – это червивые яблоки, грибы, горох, можно найти насекомых на хлебе, на шоколаде, в конфетах, на винной пробке под крышкой.
„Мы не обращаем внимания, но насекомых, особенно их личинок, полно везде. Они не страшные. Они даже могут быть полезными. Не в качестве продукта питания, конечно, а как объект изучения, – рассказывает Потоцкий. – Дрозофил отправляли в космос, и они благополучно вернулись. На них проводят массу опытов, потому что у них – очень быстрая смена поколений, и любую мутацию не только на уровне ДНК, но и на уровне чисто визуальном можно у этих насекомых увидеть очень быстро. И не раз получали Нобелевскую премию в области генетики ученые, которые делали свои открытия на плодовых мушках – дрозофилах. На них, помимо традиционной генетики, изучают сейчас проблемы окружающей среды, испытывают медицинские препараты. Им памятник надо ставить“.
По словам ученого, плодовые мушки всегда – рядом с человеком. Они будут жить на объедках в мусорном ведре, в горшках комнатных растений. Размножаются они с огромной скоростью: самка дрозофилы способна отложить до 500 яиц, и уже через 24 часа на свет появляются первые личинки! Очевидно, этих насекомых практически невозможно контролировать.
Чтобы свести к минимуму соседство с мушками, придется минимизировать количество пищевых отходов, имеющихся в открытом доступе.
„Но ведь они не мешают. Вот у меня сейчас перед носом вьется такая мушка. У меня бокал вина стоит, она прилетела на запах и скоро его найдет. Дрозофилы – гурманы, и в вине ценят то же, что и мы, то, что называется букет. Даже забавно наблюдать за ними“, – говорит энтомолог.
Потеснитель мух
К счастью, есть простые и эффективные способы быстро устранить плодовых мух, и сделать необходимые средства можно своими руками. Стратегический план уборки и несколько предметов домашнего обихода помогут остановить этих надоедливых насекомых.
Так что, если вы заметили на кухне рой мелких коричневых мушек, не медлите: для начала переберите продукты питания, выбросьте мусор, протрите все поверхности на кухне и примите следующие профилактические меры для быстрого избавления от насекомых:
Выбрасывайте перезрелые плоды.
Храните фрукты и овощи в холодильнике или плотно закрывающемся контейнере.
Мойте продукты сразу, как принесли их домой, чтобы удалить яйца или личинки.
Регулярно выносите мусор.
Сразу вытирайте пятна от пролитых напитков, особенно если это фруктовый сок или алкоголь.
Если в квартире присутствуют комнатные растения, то мошки могут появляться из почвы в горшке. Нужно пересадить цветок в новую землю.
Самый простой способ отпугнуть мушек – обыкновенный хрен. Аромат этого растения хорошо отпугивает мошкару. Они не умирают, а улетают. Почистив свежий корень хрена, порезав маленькими кусочками и разложив по всей квартире, нужно открыть окна, чтобы насекомые смогли улететь.
Ловушки своими руками
С помощью ловушки, сделанной своими руками, можно переловить значительное количество взрослых насекомых, оккупировавших вашу кухню. Для приманки используют яблочный уксус, подгнившие фрукты; если осталось немного вина или пива на дне бутылки, используйте и его для борьбы с надоедливыми насекомыми. Еще один вариант приманки – пряное молоко (смесь свежего молока, сахара и черного перца) – сочетание молока с сахаром и перцем имитирует сладковатый запах подгнивших фруктов.
1. Положите на дно стеклянной банки кусочек подгнившего фрукта или кожуру банана, сбрызнутую пивом (алкоголь привлекает мушек не меньше, чем аромат фруктов). Сделайте из бумаги воронку и поместите ее в емкость острым краем вниз. Это самый простой вариант ловушки для плодовых мушек. Привлеченные приятных запахом, они проникнут внутрь банки, а обратно выбраться уже не сумеют.
2. Поставьте открытую бутылку из-под пива или вина в зону, где скопилось наибольшее количество мушек, и немного подождите. Запах вина для дрозофил – очень привлекательный аромат. Почувствовав его, они немедленно направятся внутрь бутылки, останется только вовремя ее закрыть.
3. Поместите небольшое количество приманки в банку, накройте слоем пищевой пленки и закрепите ее канцелярской резинкой. С помощью зубочистки или вилки проделайте в „крышке“ несколько отверстий. Сладковатый запах привлечет насекомых. Забравшись внутрь банки через крошечные отверстия, они уже не смогут вылезти обратно.
4. Плодовых мушек привлекают и кислые запахи, и, если найдется заветрившийся лимон, для ловли насекомых можно использовать и его. Обрежьте края фрукта так, чтобы его можно было поставить горизонтально на срез. Возьмите пластиковый или стеклянный контейнер с крышкой. Выжмите в него немного лимонного сока, а сам лимон поместите сверху. Проделайте в крышке контейнера маленькое отверстие – достаточно крупное, чтобы мушка могла беспрепятственно пролезть через него внутрь, но достаточно маленькое, чтобы она не смогла найти путь обратно. Закройте контейнер и поставьте в место наибольшего скопления насекомых. Как только внутри ловушки наберется достаточное количество дрозофил, налейте в него воду.