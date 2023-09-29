Сезон плодовых мушек: как избавиться от дрозофил на своей кухне?

„Если у вас дома фрукты – сливы, яблоки, виноград и так далее – лежат в открытом доступе, вы создаете благоприятную среду для этих мушек. У них замечательный нюх, они эти запахи очень хорошо воспринимают и на них слетаются, – рассказывает энтомолог Александр Потоцкий. – Живут они везде в природе на органических остатках – это могут быть плоды, сок растений и даже микроорганизмы“.

Комментируя этот вопрос, Лийс Тыллассон , главный специалист отдела продуктов питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия, говорит: „Борьба с вредителями – часть плана самоконтроля компании, который является обязательным для работников пищевой промышленности. Каждое торговое предприятие устанавливает свои собственные процедуры мониторинга и готовит план борьбы с вредителей. Для обеспечения безопасности продуктов питания в пищевой промышленности необходимо применять адекватные меры. Если на предприятии появились вредители или следы их жизнедеятельности, значит, принимаемые меры борьбы с ними – неэффективны, и торговому предприятию необходимо скорректировать действия по их отпугиванию“.

Рой дрозофил, кружащийся над лотком со сливами или виноградом, может отбить всякую охоту покупать фрукты. Кроме того, возникает вопрос: мушка – она же муха, хоть и маленькая, а мухи разносят заразу, это мы усвоили еще в начальной школе. Не опасны ли фруктовые мушки, допустимо ли, что во фруктовых отделах магазинов они чувствуют себя вольготно?

Дрозофила – плодовая мушка, ее название говорит само за себя. Любители фруктов и овощей питаются забродившими плодами, которые очень их привлекают, особенно в сезон. Они и с улицы прилетают, и в наших домах размножаются, и можно без труда принести этих мушек в дом с рынка или из магазина.

Всего, по словам энтомолога, описано более 1500 видов плодовых мушек, но считается, что их на самом деле намного больше. В Эстонии известны около 20 видов, но надо учитывать, что ими мало кто занимается, и есть немало еще неописанных видов. А также – видов, которые описаны, но не найдены в Эстонии, потому что никто их особо и не искал.

Живут они везде, где есть растения, где есть какие-то пищевые остатки, и избавиться от них раз и навсегда практически невозможно.

„Иногда я уезжаю в экспедиции, меня по несколько недель нет дома. Приезжаю – уже даже комнатные растения высохли, казалось бы, ничего живого нет. Наливаю бокал вина – и через некоторое время около этого бокала кружатся мошки. А если бокал оставить, то через некоторое время можно найти мошек, которые нырнули в вино, – рассказывает Потоцкий. – Но они не так уж докучливы. Они не переносят заболеваний, по крайней мере – нет таких данных. Они не кусают, они не кровососы, как комар, слепень или клещ, которые в ранку выпускают слюну, содержащую обезболивающее и антикоагулянты, и вместе со слюной – вирусы, бактерии, и заражают человека. А дрозофила ничего такого не делает, она безобидна“.

Люди обычно относятся к мошкам с брезгливостью – ой, насекомое попало в еду или напиток, это пить или есть нельзя.

Вообще же каждый человек съедает около 1–2 килограммов насекомых в год. Самые явные места – это червивые яблоки, грибы, горох, можно найти насекомых на хлебе, на шоколаде, в конфетах, на винной пробке под крышкой.