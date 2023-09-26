Может привести к пожару: какую технику нельзя включать в удлинитель

Несмотря на всю полезность при перегрузке удлинитель может быть опасным. Неправильное его использование может привести к повреждению устройств, вызвать отключение электроэнергии или даже пожар.

Какие устройства нельзя подключать к удлинителю

Прежде чем выбирать удлинитель, обязательно узнайте его максимальную мощность и избегайте его перегрузки. Также желательно знать о мощности устройств, которые вы будете подключать к нему. Однако есть бытовая техника, которую нельзя подключать к удлинителю, вне зависимости от его мощности. Среди них: