Полезные советы
26.09.2023, 13:46

Может привести к пожару: какую технику нельзя включать в удлинитель

 
ФОТО: Ingrid Balabanova | Shutterstock

Удлинители — необходимый предмет повседневной жизни. Мы часто используем их для включения нескольких приборов одновременно, пишет Telegraf со ссылкой на SantePlus.

Несмотря на всю полезность при перегрузке удлинитель может быть опасным. Неправильное его использование может привести к повреждению устройств, вызвать отключение электроэнергии или даже пожар.

Какие устройства нельзя подключать к удлинителю

Прежде чем выбирать удлинитель, обязательно узнайте его максимальную мощность и избегайте его перегрузки. Также желательно знать о мощности устройств, которые вы будете подключать к нему. Однако есть бытовая техника, которую нельзя подключать к удлинителю, вне зависимости от его мощности. Среди них:

  • холодильник — он потребляет больше всего электроэнергии. Дело в том, что его максимальная мощность достигается быстро. По этой причине лучше не подключать к удлинителю морозильную камеру;

  • обогреватель. Этот электроприбор лучше подсоединить непосредственно к розетке, а не к удлинителю;

  • стиральная машина и сушилка;

  • потребляет много электроэнергии микроволновая печь. Ее лучше не подсоединять к удлинителю;

  • кофеварка;

  • тостер;

  • другой удлинитель.

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