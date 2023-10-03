Насколько чистая у вас в кране вода на самом деле? Мы поможем выбрать качественную систему очистки воды!
Вновь и вновь мы слышим в новостях, что где-то недопустимо низкое качество воды или же вода загрязнена и вообще непригодна для питья. И это не говоря уже о вызванной жесткостью воды накипи, которая многим портит дома жизнь. Накипь неприятна визуально и причиняет финансовый ущерб, если приходится часто заменять электрический бойлер или чайник.
Многие ли из нас на самом деле точно знают, что содержится в водопроводной воде? Самое простое, что можно сделать для своего здоровья, – это предотвратить проблему и использовать фильтрованную воду. Так мы хотя бы уменьшим содержание загрязняющих веществ, которые могут попасть в питьевую или бытовую воду.
В ассортименте Aquaphor можно найти произведенные в Эстонии качественные фильтры-кувшины, фильтры-бутылки и системы фильтрации воды.
Где бы мы ни находились – на даче в деревне или в маленьком городке – нам должна быть доступна чистая вода. Но качество питьевой воды пока еще не везде достигает желаемого потребителями уровня. Часто это можно определить просто по вкусу, но иногда наши вкусовые рецепторы улавливают не все. В последнее время много говорится о различных вредных веществах, содержащихся в грунтовых водах. Даже если однажды вода станет чистой, это может измениться в одно мгновение.
Вода может быть слишком богата железом и содержать различные загрязняющие вещества, такие как марганец, сероводород, соли, тяжелые металлы, органические соединения, радионуклиды, бактерии, хлор или соединения хлора. В зависимости от количества эти вещества могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. В воде также могут содержаться остатки лекарств и гормонов, которые до сих пор даже не очень-то и пытались удалять, поскольку соответствующая технология очень дорогая.
С водой связан парадокс: приемлемый и даже необходимый для человеческого организма состав воды нежелателен в хозяйстве, потому что он плохо воздействует на бытовую технику и на одежду. Так возникают обсуждения различных вариантов очистки воды. В зависимости от химического состава применяются универсальные методы очистки, внедрение которых существенно снижает риски от использования домашней питьевой воды.
Когда выбирать фильтр-кувшин для воды?
Фильтр-кувшин – самое простое решение для кухни или офиса, где за один раз используется 1–2 литра воды. Для получения чистой воды нужно обязательно использовать качественный фильтр. Хорошим фильтр делает наполнитель или сорбент. В фильтрах для воды Aquaphor используются 30 запатентованных изобретений, и в числе прочих ионообменные волокна Aqualen, которые задерживают не только органические соединения, железо и тяжелые металлы, но и другие вредные добавки, а также смягчают воду и предотвращают образование накипи. Очищаемая вода проходит через чрезвычайно плотный сорбент, который благодаря этому свойству отлично очищает воду. Произведенные в Эстонии фильтры удаляют из воды 44 различных загрязняющих вещества, в том числе хлор, свинец, пестициды, частицы нефти и др.
Прорыв в области фильтрации воды: J. Schmidt 500 похож на портативную систему очистки воды!
Электронный фильтр-кувшин нового поколения J. Schmidt 500, не имеющий на данный момент аналогов в мире, инновационно сочетает в себе мощность фильтров под мойку и удобно выполнен в виде портативного кувшина. Это обеспечивает очистку воды до 0,1 микрона!
Проще говоря, фильтр-кувшин J. Schmidt 500 удаляет из питьевой воды бактерии, паразитов, пыльцу растений, а также устойчивые к хлору цисты.
Что еще лучше – фильтр-кувшин для воды J. Schmidt уменьшает количество извести в воде настолько, что в будущем вы будете меньше беспокоиться о влиянии накипи на бытовую технику.
J. Shmidt 500 – удобный вариант для временного жилья, деловой поездки или длительного отпуска. Электронная система фильтрует воду со скоростью до одного литра в минуту и долго работает без подзарядки. Благодаря современному и прочному материалу – кополиэстру Tritan™ – система устойчива к ударам и падениям.
Устройство можно заряжать как смартфон: просто подключите верхнюю панель к USB-разъему с помощью кабеля. Световые индикаторы возле кнопки вовремя напомнят о том, что ресурс на исходе.
Какая система очистки воды подойдет, если в семье есть маленький ребенок?
Организм малыша особенно нежен и чувствителен, поэтому важно, чтобы дети пили чистую питьевую воду. Воду для маленьких детей нужно обязательно фильтровать. Так мы задержим по крайней мере большую часть загрязняющих веществ, которые могут попасть в питьевую воду и нанести вред нашим самым дорогим членам семьи. Например, при использовании мощного RO-102S Morion у вас всегда будет достаточно чистой, мягкой и вкусной воды для питья, приготовления пищи и детского питания, а также для потребностей бытовой техники.
Если проблемой является радиоактивность воды, существуют задерживающие радий водяные фильтры для домашнего использования. Эта проблема главным образом касается жителей Харьюмаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа, районов Нымме и Пирита в Таллинне, где бытовая водопроводная вода добывается из кембрийско-вендского водоносного горизонта на глубине 60-70 метров. Смотреть карту.
Фильтры обратного осмоса Aquaphor очищают воду с помощью технологии обратного осмоса и способны удалять из воды растворенные загрязняющие вещества, остатки лекарств, бактерии и т. д., а также обеспечивают защиту от радиоактивных веществ, не становясь при этом источником опасности. Получается обогащенная минералами кристально чистая вода. Кроме того, система очистки воды Aquaphor Morion очень компактна и легко помещается под раковиной.
Важно, что он также полностью удаляет вызывающие жесткость воды соли, что, в свою очередь, обеспечивает более длительный срок службы бытовой техники, такой как кофемашина, чайник, утюг или пароварка. Уменьшение накипи означает, что бытовая техника работает дольше, а счета за электроэнергию ниже.
Почему жесткая вода так вредна?
Основная связанная с жесткой водой проблема – это риск повреждения бытовой техники. При жесткой воде в чайнике, кофемашине и другой крупной бытовой технике образуется накипь. В первую очередь накипь образуется вокруг нагревательного элемента, и со временем производительность оборудования снижается, увеличивается потребление электроэнергии, а нагревательный элемент может даже перегореть.
Жесткая вода негативно влияет на вкус еды и напитков, изменяет цвет еды и уменьшает вкусовые нюансы чая и кофе.
Умывание жесткой водой сушит кожу и требует частого нанесения крема. Жесткая вода снижает эффективность моющих средств, при стирке одежды расходуется в два раза больше моющих средств. От стирки в жесткой воде белье может пожелтеть.
Жесткая вода может плохо влиять на организм. Чрезмерно жесткая вода может способствовать накоплению солей, что ведет к проблемам с суставами, а также к образованию камней в почках и желчном пузыре.
В домашних условиях показателем жесткой воды может быть отсутствие пены при мытье мылом и быстрое нарастание накипи в чайниках и бойлерах. При жесткой воде для уменьшения ее вредного воздействия используется умягчение воды.
Умягчители воды Aquaphor исключительно эффективно удаляют накипь и железо, при этом по сравнению с колонными системами используют на регенерацию меньше соли и воды.
Они продлевают срок службы электроприборов, таких как бойлер, стиральная машина и пр., и обеспечивают их безупречную работу.
Чистая бутилированная вода всегда с собой – теперь это возможно благодаря бутылке-фильтру Aquaphor City!
Чистая и безопасная вода должна быть доступна везде, где бы мы ни находились. Удобную бутылочку можно взять с собой в поездку в город, в поход на природу, дать ребенку в школу и т. д.
Наверное, вы согласитесь, что ежедневная покупка бутилированной воды – недешевый и неэкологичный способ потребления воды. Новый растущий тренд – использование личной многоразовой бутылки для воды с фильтром. В группе средств для фильтрации воды появилась фильтр-бутылка Aquaphor City, благодаря которой у вас есть постоянный доступ к чистой фильтрованной воде – просто наполните бутылку водой из-под крана!
Инвестиции в качество всегда окупаются. Товары Aquaphor ценят именно за их эффективность, высокотехнологичные решения и доступную цену.
Берегите свое здоровье и здоровье окружающих, бережно относитесь к окружающей среде и экономьте деньги, используйте умные и современные решения. Подробнее: aquaphor.ee
Чистая вода – лучшая жизнь!