Полезные советы
28.09.2023, 15:26

Что произойдет, если оставить пищевую соду в холодильнике на ночь: результат невероятный

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ФОТО: ThamKC | Shutterstock

Пищевая сода уже давно зарекомендовала себя не только как ингредиент для готовки, но и как многофункциональный и экологичный помощник во время уборки. И сегодня мы хотим поделиться с вами лайфхаком с содой, о котором некоторые хозяйки не знают, а зря, пишет Telegraf со ссылкой на santeplus.

Положите пищевую соду в холодильник на ночь, и вы будете поражены результатом. А все потому, что сода поглотит все неприятные запахи, которые могут исходить от еды.

Чтобы реализовать этот лайфхак, просто возьмите небольшую миску и насыпьте в нее около 30 г пищевой соды, поместите ее в холодильник и оставьте на ночь. На следующий день, как только вы откроете „хранителя продуктов“, вы заметите, что неприятные запахи исчезли.

Учтите: как только холодильник снова начнет плохо пахнуть, вам необходимо будет заменить пищевую соду. Также следует отметить, что этот метод очень эффективен против легких и умеренных запахов и что при сильных запахах потребуется глубокая чистка холодильника.

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