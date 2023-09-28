Что произойдет, если оставить пищевую соду в холодильнике на ночь: результат невероятный

Пищевая сода уже давно зарекомендовала себя не только как ингредиент для готовки, но и как многофункциональный и экологичный помощник во время уборки. И сегодня мы хотим поделиться с вами лайфхаком с содой, о котором некоторые хозяйки не знают, а зря, пишет Telegraf со ссылкой на santeplus.