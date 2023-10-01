10 самых популярных товаров IKEA в Эстонии

„Уникальный выбор товаров, доступные цены, высокое качество, хороший дизайн и функциональные решения для дома – это то, что предлагает IKEA и что мы успешно вывели на эстонский рынок. Покупочное поведение жителей Эстонии показывает, что существует большой интерес к продукции IKEA“, — сказал Марко Пыдер, руководитель IKEA в Эстонии.

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Покупки посетителей показывают, что традиционный скандинавский подход является наиболее предпочтительным стилем дизайна интерьера в домах жителей Эстонии. «Жители Эстонии очень хорошо разбираются в обустройстве дома. Дома здесь функциональны и эстетичны, а элементы дизайна сбалансированы между различными основными помещениями, то есть кухней, гостиной и спальней. В эстонских домах выделяется сочетание новой и старой мебели, а также предпочтение натуральной светлой древесины как для мебели, так и для материалов пола. Однако есть и области, которые можно улучшить. Одним из них является поиск подходящих решений для хранения вещей в домах“, — пояснил Пыдер.

По словам представителя IKEA, жители Эстонии также очень хорошо восприняли услугу планирования IKEA и все чаще используют эту возможность. «Для реализации ваших идей по обустройству дома используется профессиональная помощь специалистов IKEA. Люди интересуются решениями и продуктами, которые помогают организовывать и хранить вещи дома. Именно здесь больше всего нужна помощь наших дизайнеров интерьера“, — пояснил Пыдер

Среди всей продукции IKEA жители Эстонии больше всего любят белые кухни METOD, белые гардеробные системы PAX, кровати и комоды HEMNES, а также системы хранения TROFAST. Последнее особенно для детских комнат.

Наиболее предпочитаемыми товарами для дома в Эстонии являются тарелки OFTAST, рулон для чистки ткани BÄSTIS, контейнеры для хранения продуктов IKEA серии 365+ и вешалки для одежды SPRUTTIG и BUMERANG. Местные жители также охотно покупают различные растения.

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