10 самых популярных товаров IKEA в Эстонии
Магазин IKEA в Таллинне уже больше года предлагает жителям Эстонии уникальный опыт шоппинга. Магазин хорошо принят жителями Эстонии, а кухни, шкафы и кровати входят в число самых востребованных товаров. С момента открытия магазина было съедено 4,6 миллиона мясных и овощных фрикаделек.
„Уникальный выбор товаров, доступные цены, высокое качество, хороший дизайн и функциональные решения для дома – это то, что предлагает IKEA и что мы успешно вывели на эстонский рынок. Покупочное поведение жителей Эстонии показывает, что существует большой интерес к продукции IKEA“, — сказал Марко Пыдер, руководитель IKEA в Эстонии.
Самые популярные товары у жителей Эстонии: кухни, шкафы, кровати
Покупки посетителей показывают, что традиционный скандинавский подход является наиболее предпочтительным стилем дизайна интерьера в домах жителей Эстонии. «Жители Эстонии очень хорошо разбираются в обустройстве дома. Дома здесь функциональны и эстетичны, а элементы дизайна сбалансированы между различными основными помещениями, то есть кухней, гостиной и спальней. В эстонских домах выделяется сочетание новой и старой мебели, а также предпочтение натуральной светлой древесины как для мебели, так и для материалов пола. Однако есть и области, которые можно улучшить. Одним из них является поиск подходящих решений для хранения вещей в домах“, — пояснил Пыдер.
По словам представителя IKEA, жители Эстонии также очень хорошо восприняли услугу планирования IKEA и все чаще используют эту возможность. «Для реализации ваших идей по обустройству дома используется профессиональная помощь специалистов IKEA. Люди интересуются решениями и продуктами, которые помогают организовывать и хранить вещи дома. Именно здесь больше всего нужна помощь наших дизайнеров интерьера“, — пояснил Пыдер
Среди всей продукции IKEA жители Эстонии больше всего любят белые кухни METOD, белые гардеробные системы PAX, кровати и комоды HEMNES, а также системы хранения TROFAST. Последнее особенно для детских комнат.
Наиболее предпочитаемыми товарами для дома в Эстонии являются тарелки OFTAST, рулон для чистки ткани BÄSTIS, контейнеры для хранения продуктов IKEA серии 365+ и вешалки для одежды SPRUTTIG и BUMERANG. Местные жители также охотно покупают различные растения.
Самое популярное блюдо шведского ресторана — фрикадельки
Магазин IKEA посещают больше всего в выходные дни: «В субботу и воскресенье магазин IKEAпосещает больше людей, потому что это свободный день и это возможность побыть с семьей. В магазине хочется получить вдохновение для своего дома и в то же время ознакомиться с практичными и доступными примерами того, как спланировать и расставить мебель в доме. Семьи также пользуются развлекательными зонами, предназначенными для детей, такими как игровая комната « Småland“, а также завтракают или обедают в шведском ресторане“, — сказал Пыдер.
Жители Эстонии очень хорошо приняли шведские вкусы. С момента открытия магазина IKEA в Эстонии в шведском ресторане было съедено почти 2,8 миллиона культовых мясных, куриных, растительных и овощных фрикаделек. Кроме того, было продано более 1,7 миллиона фрикаделек из продовольственного магазина, что свидетельствует о том, что их тоже с удовольствием готовят дома. Среди жителей Эстонии наиболее популярны традиционные фрикадельки, за ними следуют куриные тефтели. «Тем, кто не ест мясо или хочет время от времени заменить его более экологичным продуктом, понравятся овощные фрикадельки со вкусом мяса“, — добавил Пыдер.