ВИДЕО | На пыль в доме не останется и намека: из чего приготовить мощный спрей

Чтобы избавиться от пыли, используйте самодельное средство. Рецептом мощного спрея поделилась блогершка Carolina McCauley в Instagram .

Так, для приготовления жидкости для очистки пыли девушка использует такие ингредиенты:

2 стакана воды,

Четвертую часть стакана уксуса,

1 столовую ложку оливкового масла,

3 капли моющего средства для посуды,

20 капель любимого эфирного масла.

Вам нужно просто смешать вышеуказанные компоненты – раствор готов. Так, нанесите спрей на ткань из микрофибры и протрите запыленные поверхности тряпкой. По словам автора ролика, пыль исчезнет на долгий период, поэтому повторить манипуляцию нужно только спустя месяц.

Такая самодельная смесь заменит дорогую бытовую химию. С этим спреем уборка пыли будет простой и быстрой, а в доме появится приятный аромат.