ВИДЕО | На пыль в доме не останется и намека: из чего приготовить мощный спрей
В доме пыль покрывает буквально все поверхности. Однако с помощью ловкого лайфхака удастся убрать грязь на длительный период, пишет Telegraf.
Чтобы избавиться от пыли, используйте самодельное средство. Рецептом мощного спрея поделилась блогершка Carolina McCauley в Instagram.
Так, для приготовления жидкости для очистки пыли девушка использует такие ингредиенты:
2 стакана воды,
Четвертую часть стакана уксуса,
1 столовую ложку оливкового масла,
3 капли моющего средства для посуды,
20 капель любимого эфирного масла.
Вам нужно просто смешать вышеуказанные компоненты – раствор готов. Так, нанесите спрей на ткань из микрофибры и протрите запыленные поверхности тряпкой. По словам автора ролика, пыль исчезнет на долгий период, поэтому повторить манипуляцию нужно только спустя месяц.
Такая самодельная смесь заменит дорогую бытовую химию. С этим спреем уборка пыли будет простой и быстрой, а в доме появится приятный аромат.