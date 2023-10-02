Полезные советы
02.10.2023, 07:07

ВИДЕО | На пыль в доме не останется и намека: из чего приготовить мощный спрей

 
ФОТО: Africa Studio | Shutterstock

В доме пыль покрывает буквально все поверхности. Однако с помощью ловкого лайфхака удастся убрать грязь на длительный период, пишет Telegraf.

Чтобы избавиться от пыли, используйте самодельное средство. Рецептом мощного спрея поделилась блогершка Carolina McCauley в Instagram.

Так, для приготовления жидкости для очистки пыли девушка использует такие ингредиенты:

  • 2 стакана воды,

  • Четвертую часть стакана уксуса,

  • 1 столовую ложку оливкового масла,

  • 3 капли моющего средства для посуды,

  • 20 капель любимого эфирного масла.

Вам нужно просто смешать вышеуказанные компоненты – раствор готов. Так, нанесите спрей на ткань из микрофибры и протрите запыленные поверхности тряпкой. По словам автора ролика, пыль исчезнет на долгий период, поэтому повторить манипуляцию нужно только спустя месяц.

Такая самодельная смесь заменит дорогую бытовую химию. С этим спреем уборка пыли будет простой и быстрой, а в доме появится приятный аромат.

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