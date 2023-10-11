7 интерьерных аксессуаров, которые нужны в каждом доме

1. Ваза

Практически в любом доме время от времени появляются цветы. Поэтому наличие хотя бы одной, а лучше пары ваз, обусловлено практическими соображениями.

Подберите универсальную модель: например, для современных интерьеров подойдут простые цилиндрические, из стекла. В них хорошо смотрятся и нарядные букеты, и несколько цветов. Также вазы можно заполнить и чем-то еще: мини-гирляндой, сухоцветами, фруктами.

2. Покрывало и плед для кровати

Покрывало и плед для кровати также играют и декоративную, и функциональную роль. Прежде всего, они защищают постельное белье от пыли.

Если в доме есть животные, им также лучше спать поверх пледа, а не прямо на одеяле и подушках. Но, помимо этого, декоративный текстиль придает спальне более завершенный вид и позволяет придерживаться выбранной цветовой гаммы даже с разноцветными комплектами постельного белья.

3. Ковер

Ковер сделает более уютным любое пространство: спальню, гостиную, даже коридор. С его помощью можно добавить цвета или фактуры, выделить определенную зону, создать красивое цветовое сочетание с мебелью и декором.

Подбирая ковер, не забывайте, что он должен быть соразмерным близко стоящей крупной мебели. Иначе полотно просто потеряется в масштабах комнаты и нарушит гармоничность композиции.

4. Крупная картина или постер

Не обязательно заполнять всю свободную стену в комнате сложно составленной развеской из картин, фотографий, постеров и другого настенного декора.

Но один крупный элемент, подходящий по стилю и цветовой гамме, сделает пространство заметно более стильным и интересным. Выберите свободный, хорошо освещенный днем и вечером участок стены, на который сразу падает взгляд при входе в комнату.

Яркие объекты уже привлекают достаточно внимания, поэтому можно смело смещать их от визуального центра. Исключение — два постера одного размера, расположенные над диваном или кроватью. В этом случае симметрия будет смотреться эффектно.

5. Акцентный светильник