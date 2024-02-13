Семь интерьерных аксессуаров, которые нужны в каждом доме
Универсальная ваза, декоративные подушки, акцентный светильник и другие предметы, с которых стоит начать декорирование квартиры, пишет IVD.ru.
1. Ваза
Практически в любом доме время от времени появляются цветы. Поэтому наличие хотя бы одной, а лучше пары ваз, обусловлено практическими соображениями.
Подберите универсальную модель: например, для современных интерьеров подойдут простые цилиндрические, из стекла. В них хорошо смотрятся и нарядные букеты, и несколько цветов. Также вазы можно заполнить и чем-то еще: мини-гирляндой, сухоцветами, фруктами.
2. Покрывало и плед для кровати
Покрывало и плед для кровати также играют и декоративную, и функциональную роль. Прежде всего, они защищают постельное белье от пыли.
Если в доме есть животные, им также лучше спать поверх пледа, а не прямо на одеяле и подушках. Но, помимо этого, декоративный текстиль придает спальне более завершенный вид и позволяет придерживаться выбранной цветовой гаммы даже с разноцветными комплектами постельного белья.
3. Ковер
Ковер сделает более уютным любое пространство: спальню, гостиную, даже коридор. С его помощью можно добавить цвета или фактуры, выделить определенную зону, создать красивое цветовое сочетание с мебелью и декором.
Подбирая ковер, не забывайте, что он должен быть соразмерным близко стоящей крупной мебели. Иначе полотно просто потеряется в масштабах комнаты и нарушит гармоничность композиции.
4. Крупная картина или постер
Не обязательно заполнять всю свободную стену в комнате сложно составленной развеской из картин, фотографий, постеров и другого настенного декора.
Но один крупный элемент, подходящий по стилю и цветовой гамме, сделает пространство заметно более стильным и интересным. Выберите свободный, хорошо освещенный днем и вечером участок стены, на который сразу падает взгляд при входе в комнату.
Яркие объекты уже привлекают достаточно внимания, поэтому можно смело смещать их от визуального центра. Исключение — два постера одного размера, расположенные над диваном или кроватью. В этом случае симметрия будет смотреться эффектно.
5. Акцентный светильник
Светильники часто рассматривают только с точки зрения технических характеристик и избегают ярких и необычных моделей. Но на самом деле торшер интересной формы, стильная настольная лампа или цветная люстра могут стать тем штрихом, который сделает комнату визуально дороже и продуманнее.
Все остальные источники света можно подобрать в минималистичном стиле, чтобы не создавать визуальный шум.
6. Свечи
Свечи не просто так стали одним из ключевых декоративных элементов в скандинавском стиле. В северных странах, где долгая зима с короткой продолжительностью светового дня, теплые отблески пламени сразу добавляют уюта.
При этом такой декор будет актуален и в любом другом направлении. Если вы переживаете за пожарную безопасность, используйте закрытую подставку для свечей или подберите LED-свечи с естественным мерцанием.
7. Декоративные подушки
Кровать, диван или кресло можно сделать ярче, добавив декоративные подушки. Подбирайте их так, чтобы они были не слишком мелкими и зрительно не терялись на фоне крупной мебели. При этом подушки могут быть разных цветов, форм и размеров.
Этот декоративный элемент позволяет менять ощущение от интерьера в зависимости от сезона и просто быстро обновлять пространство, когда вам хочется.