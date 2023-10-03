Наш сад
03.10.2023, 15:02

Плесени в доме не будет, если завести 4 комнатных цветка

 
ФОТО: Loch Earn | Shutterstock

Появление плесени в доме связано с избыточной влажностью. Особенно подвержены этой проблеме теплые помещения, такие как ванные комнаты, пишет Telegraf со ссылкой на express.

Возникновение плесени является распространенной проблемой во многих жилищах, особенно во время сырой погоды. Для борьбы с ней необязательно прибегать к использованию химических средств. Некоторые комнатные растения также могут помочь уменьшить конденсацию.

Какие комнатные растения борются с плесенью и конденсатом

Английский плющ — отличный выбор для небольших ванных комнат. Это растение предпочитает яркий непрямой свет и требует регулярного полива. Однако не забывайте держать его вдали от домашних животных, так как его листья токсичны.

Мирная лилия — это растение, которое предпочитает тень и хорошо себя чувствует в условиях высокой влажности. Оно идеально подходит для помещений, где есть риск образования плесени. Мирная лилия поглощает влагу из воздуха через свои листья и не требует прямого солнечного света, поэтому ее можно выращивать при флуоресцентном освещении.

Тещин язык предпочитает яркий свет и теплые температуры. Оно нуждается в поливе раз в неделю или две.

Пальмы также могут помочь бороться с конденсацией, так как их листья поглощают влагу. Пальмы, такие как “Арека“, бамбуковые “Леди“, карликовые финиковые и тростниковые, являются наилучшими вариантами для этой цели.

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