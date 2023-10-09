Высокая влажность воздуха вызывает образование конденсата на окнах. Как защитить свой дом от плесени?

Холодная погода делает окна сырыми и вызывает плесень

Чрезмерная влажность в жилых помещениях возникает в результате обычной хозяйственной деятельности и жизни человека – сушки белья, принятия горячего душа, приготовления пищи и даже выдыхания воздуха. Однако проблемы обычно начинают проявляться только с наступлением холодов, когда люди перестают открывать окна и на улице чаще идет дождь.

Если относительная влажность воздуха в помещениях в течение длительного времени превышает 60 процентов, начинают появляться признаки плесени.

В теплую погоду люди чаще открывают окна, и таким образом влага обычно уходит из помещений. Однако с наступлением осени на окнах может появиться конденсат, который образуется при соприкосновении теплого и влажного воздуха помещений с холодной поверхностью окон. Это один из первых признаков того, что в воздухе слишком много влаги.

При значительном повышении влажности воздуха создаются очень благоприятные условия для развития плесени. Первым признаком опасности является запах сырости и плесени в доме, который сложно не заметить, поскольку это очень специфический и легко узнаваемый запах. Если относительная влажность воздуха в помещениях в течение длительного времени превышает 60 процентов, со временем начинают появляться признаки плесени.

Вентиляция и открытые окна также не всегда способствуют решению проблемы

На самом деле влажный воздух может вызывать беспокойство даже в случае регулярного проветривания квартиры или установки в ней системы вентиляции. Через открытые окна и систему вентиляции в помещения подается свежий воздух, но, как известно, в холодное время года в Эстонии на улице довольно влажно. Вентиляция помогает только при сухом наружном воздухе. В Эстонии же относительная влажность воздуха в конце лета часто колеблется от 80 % до 90 %.