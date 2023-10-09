Высокая влажность воздуха вызывает образование конденсата на окнах. Как защитить свой дом от плесени?
Сейчас, когда погода становится прохладнее и дождливее, во многих домах могут начать проявляться признаки чрезмерной влажности. Читайте, как распознать признаки чрезмерной влажности и что следует предпринять.
Холодная погода делает окна сырыми и вызывает плесень
Чрезмерная влажность в жилых помещениях возникает в результате обычной хозяйственной деятельности и жизни человека – сушки белья, принятия горячего душа, приготовления пищи и даже выдыхания воздуха. Однако проблемы обычно начинают проявляться только с наступлением холодов, когда люди перестают открывать окна и на улице чаще идет дождь.
Если относительная влажность воздуха в помещениях в течение длительного времени превышает 60 процентов, начинают появляться признаки плесени.
В теплую погоду люди чаще открывают окна, и таким образом влага обычно уходит из помещений. Однако с наступлением осени на окнах может появиться конденсат, который образуется при соприкосновении теплого и влажного воздуха помещений с холодной поверхностью окон. Это один из первых признаков того, что в воздухе слишком много влаги.
При значительном повышении влажности воздуха создаются очень благоприятные условия для развития плесени. Первым признаком опасности является запах сырости и плесени в доме, который сложно не заметить, поскольку это очень специфический и легко узнаваемый запах. Если относительная влажность воздуха в помещениях в течение длительного времени превышает 60 процентов, со временем начинают появляться признаки плесени.
Вентиляция и открытые окна также не всегда способствуют решению проблемы
На самом деле влажный воздух может вызывать беспокойство даже в случае регулярного проветривания квартиры или установки в ней системы вентиляции. Через открытые окна и систему вентиляции в помещения подается свежий воздух, но, как известно, в холодное время года в Эстонии на улице довольно влажно. Вентиляция помогает только при сухом наружном воздухе. В Эстонии же относительная влажность воздуха в конце лета часто колеблется от 80 % до 90 %.
Кроме того, подача наружного воздуха означает также охлаждение помещений. Поступающий холодный наружный воздух значительно охлаждает помещение, и поэтому необходимо тратить много энергии и денег на подогрев воздуха в помещении. Иногда существующей в домашнем хозяйстве системы отопления недостаточно для быстрого нагрева поступающего с улицы воздуха, поэтому в помещении постоянно немного прохладно. Кроме того, через открытые окна в помещение поступают транспортный шум, дорожная пыль и выхлопные газы.
Осушитель воздуха — лучшее решение
Лучшим устройством для снижения избыточной влажности и борьбы с плесенью является осушитель воздуха. Осушитель эффективно удаляет избыточную влажность из помещений, не снижая температуры.
Осушители воздуха собирают избыточную влагу в специальный контейнер или направляют ее по шлангу непосредственно в канализацию. Например, в жилых помещениях площадью 70 квадратных метров осушитель воздуха должен быть способен собирать 8–10 литров воды в день при комнатной температуре. Есть также устройства, собирающие всего 200 или даже 50 миллилитров воды в день. Такие осушители воздуха предназначены для использования в небольших шкафах, комодах или ящиках. Они не пригодны для осушения воздуха больших помещений, квартир или домов.
Как выбрать подходящий осушитель воздуха?
При выборе осушителя следует прежде всего учитывать мощность прибора и размер помещения, для которого он предназначен. Если купить осушитель для большого дома, который не предназначен для работы на такой большой площади, то он не сможет достаточно осушить воздух. Например, осушитель, предназначенный для помещения площадью 40–50 квадратных метров, будет недостаточен для площади 60–70 квадратных метров. Такое устройство будет работать значительно дольше, быстрее изнашиваться, увеличивать затраты на электроэнергию и, возможно, не сможет снизить влажность до комфортного уровня.
При выборе осушителя следует также учитывать уровень шума конкретной модели — устройство работает не только днем, но и ночью, когда уровень влажности в жилом помещении обычно повышается.
Осушители воздуха Wood´s
Oro Eesti OÜ — компания, специализирующаяся на продаже осушителей воздуха, с многолетним опытом и самым широким ассортиментом осушителей в странах Балтии. Компания Oro Eesti OÜ рекомендует покупать только проверенные временем, надежные и долговечные шведские осушители воздуха Wood´s. Осушители воздуха этой компании являются одними из самых популярных в Европе и занимают первые места в конкурсе Best In Test в Швеции.
Самый популярный осушитель воздуха в странах Балтии — маленький, но мощный
WDD80 компании Wood's — один из самых продаваемых осушителей воздуха в странах Балтии. Он может собирать до 8 литров воды за сутки, этого достаточно для 3–4 комнат или площади до 70 квадратных метров. WDD80 Wood´s эффективно улавливает влагу независимо от температуры в помещении и обогревает помещения, продувая теплым воздухом, что делает его идеальным для плохо отапливаемых помещений. Дополнительное преимущество осушителя Wood´s по сравнению с осушителем компрессорного типа состоит в том, что WDD80 имеет ионизатор, который уменьшает количество пыли в воздухе. Осушитель воздуха Wood's удалит конденсат с окон, остановит распространение плесени и сделает ваш дом теплее и комфортнее.
НОВИНКА! В холода выбирайте модель WDD90
WDD90 – это новая модель шведской компании Wood's. Устройство объединяет в себе все важные функции осушителя воздуха. Для эффективного функционирования осушитель имеет интеллектуальный рабочий режим: при влажном воздухе он увеличивает поток сухого воздуха и уменьшает его, когда в помещении достигнута оптимальная влажность воздуха. Элегантный дисплей показывает уровень влажности воздуха в комнате. Осушитель воздуха WDD90 имеет встроенную функцию ионизации воздуха, которая уменьшает неприятные запахи и количество вирусов и бактерий в воздухе. Сухой воздух, нагретый устройством, делает холодное помещение более комфортным и экономит деньги за отопление. На модель WDD90 действует 3-летняя гарантия.
Устройствами серии MRD можно управлять со смартфона
Осушители серии MRD идеально подходят для дач.
MRD20 и MRD25 — это новые осушители воздуха от Wood's, которые уникальны тем, что ими можно управлять дистанционно с экрана смартфона. Wood's — один из первых производителей, выпустивших на рынок осушители воздуха, рабочие настройки которых можно менять, находясь далеко от устройства. Приложение, соединяющее устройства, передает параметры влажности помещения непосредственно на смарт-устройство, благодаря чему вы можете быть в курсе того, что происходит в помещении, и при необходимости изменять настройки. Управляемые с телефона осушители воздуха очень удобны в использовании и особенно хорошо подходят для помещений, в которых люди не живут постоянно, например для дач.
Осушители воздуха серии MDK универсальны и экологичны
2019. aastal tutvustas Wood’s uusi MDK-В 2019 году компания Wood's представила новые осушители компрессорного типа серии MDK. Осушители нового поколения более экологичны и энергоэффективны, чем предыдущие, поскольку в них вместо фреона используется органический хладагент – пропановый газ R290. Использование этого газа не только защищает окружающую среду, но и значительно снижает потребление электроэнергии по сравнению с обычным хладагентом, то есть фреоном.
Подходит для любых помещений
Осушители нового поколения MDK более экологичны и энергоэффективны, чем предыдущие.
Самая маленькая модель в серии MDK11 благодаря своему компактному дизайну и небольшому весу идеально подходит для небольших помещений, таких как одна жилая комната или ванная комната. Однако она достаточно мощная, чтобы высушить более большие помещения площадью до 50 квадратных метров. Более крупные модели этой серии MDK21 (до 70 квадратных метров) и MDK26 (до 120 квадратных метров) являются мощными, имеют привлекательный дизайн и подходят для использования в различных условиях.
Осушители MDK имеют современный дизайн и ЖК-экран, позволяющий видеть текущий уровень влажности и устанавливать желаемый. Еще одним большим плюсом этой серии является то, что осушители можно легко перемещать по мере необходимости с помощью колесиков в нижней части осушителя. На все осушители серии MDK предоставляется 3-летняя гарантия.
Осушители воздуха для подвала, склада и гаража
Осушители серии SW предназначены для работы в условиях сильной запыленности и аномально высокой влажности. Они идеально подходят для подвалов, складов, гаражей и других нежилых помещений. Помимо удаления влаги модели серии SW могут также очищать воздух с помощью входящего в комплект фильтра SMF против плесени, что делает их хорошим выбором для помещений, где избыточная влажность уже сделала свое дело. При замене воздушных фильтров SMF не реже одного раза в год — гарантия на осушители серии SW может быть продлена на срок до 6 лет.
Осушители серии SW предназначены для работы в условиях сильной запыленности и аномально высокой влажности.
Все осушители серии SW монтируются исключительно на шведском заводе, модели имеют металлический корпус, большой 10-литровый бак или возможность слива конденсата в канализацию, способны автоматически поддерживать желаемый уровень влажности, обладают высокой эффективностью и низким энергопотреблением.
Модель SW22F с наименьшей производительностью предназначена для помещений площадью до 60 квадратных метров, а самая мощная модель SW59F может обслуживать помещения площадью до 160 квадратных метров и собирать до 41 литра воды в день.
Промышленный WCD-pro
На том же шведском заводе также собираются осушители WCD3PRO, WCD4PRO, которые идеально подходят для использования в промышленности, строительстве или других более сложных условиях. Кроме того, осушители серии WCD-PRO оснащены прочными колесами и откидной ручкой, которые облегчают их транспортировку.
Дополнительная информация: www.ohukuivatid.ee.