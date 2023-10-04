04.10.2023, 19:07
Дизайнеры интерьера назвали 3 главных антитренда этой осени
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Специалисты отмечают, что есть несколько антитрендов, которых нужно избегать этой осенью, пишет myDecor.
В интерьере не стоит использовать много оранжевого цвета. Осень всегда ассоциируется с изобилием этого цвета. Однако стоит отказаться от такого стереотипа.
На пике популярности сейчас тёмные землистые и природные оттенки, а также оливковые, охристые, терракотовые. Подойдёт и бежево-шоколадная гамма.
Следует избавиться от тематических постеров с надписями по типу: «Здравствуй, осень!“, жёлтыми листьями.
Нужно отказаться также от пластиковых тыкв и искусственных цветов дома. Лучше самому сделать яркий осенний букет из листьев и трав, сухоцветов.