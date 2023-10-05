ВИДЕО | Как быстро высушить постиранные вещи: проверенный лайфхак из TikTok

На улице уже не так тепло, и, в целом, нет смысла вешать стирку на балкон, если вещи не высохнут так быстро, как летом или ранней осенью. Поэтому сейчас необходимо искать альтернативные способы. Один из таких вариантов — использовать обычную простыню, пишет Telegraf.