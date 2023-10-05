Полезные советы
05.10.2023, 12:51

ВИДЕО | Как быстро высушить постиранные вещи: проверенный лайфхак из TikTok

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ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

На улице уже не так тепло, и, в целом, нет смысла вешать стирку на балкон, если вещи не высохнут так быстро, как летом или ранней осенью. Поэтому сейчас необходимо искать альтернативные способы. Один из таких вариантов — использовать обычную простыню, пишет Telegraf.

TikTok-блогерша Джин под ником cleanwithjen представила один из эффективных методов для сушки одежды внутри квартиры. Для этого потребуется только стирка, постельное белье и сушилка для белья.

Как быстро высушить вещи в доме

Установите сушилку рядом с радиатором, развесьте на ней белье и покройте все простыней. Вот вам простой совет для быстрого высыхания постиранных вещей.

„Подоткните края простыни, сделав своеобразную маленькую палатку для сушки, в которой будет задерживаться горячий воздух“, — пояснила блогерша.

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