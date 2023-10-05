ВИДЕО | Как быстро высушить постиранные вещи: проверенный лайфхак из TikTok(1)
На улице уже не так тепло, и, в целом, нет смысла вешать стирку на балкон, если вещи не высохнут так быстро, как летом или ранней осенью. Поэтому сейчас необходимо искать альтернативные способы. Один из таких вариантов — использовать обычную простыню, пишет Telegraf.
TikTok-блогерша Джин под ником cleanwithjen представила один из эффективных методов для сушки одежды внутри квартиры. Для этого потребуется только стирка, постельное белье и сушилка для белья.
Как быстро высушить вещи в доме
Установите сушилку рядом с радиатором, развесьте на ней белье и покройте все простыней. Вот вам простой совет для быстрого высыхания постиранных вещей.
„Подоткните края простыни, сделав своеобразную маленькую палатку для сушки, в которой будет задерживаться горячий воздух“, — пояснила блогерша.