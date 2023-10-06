Эту ошибку совершают многие: почему нельзя класть в шкаф свежевыглаженную одежду

Такая неприятность может возникнуть, если после стирки, сушки и глажки белье сразу же отправляется на хранение в шкаф. Так лучше не делать.

Дело в том, что во время глажки часто используется функция пара и ткань напитывается влагой. Если еще не остывшую одежду сразу же отправить в шкаф, она будет испарять влагу из волокон. В шкафу будет появляться конденсат и как следствие — сырость. Отсюда и появление неприятного кислого запаха. При отсутствии регулярного проветривания внутри шкафа может даже появиться грибок и плесень.

Предотвратить появление сырости и плесени в шкафу с одеждой очень легко. Достаточно после глажки вещей оставлять их на время до полного высыхания на гладильной доске или другой поверхности. Перед отправкой одежды в шкаф нужно убедиться, что она действительно сухая и холодная. Обычно для остывания одежды после утюга достаточно полчаса.