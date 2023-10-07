Зачем в раковине второе отверстие: почти никто не знает ответ

Мы вряд ли задумывались о предназначении этого отверстия.

Зачем нужно второе отверстие в раковине на кухне или в ванной

Главным является отверстие на дне раковины. Оно соединено с сифоном, где оседает мусор и все остальные отходы нашей жизнедеятельности.

Если же слив забьется, а вы забудете закрыть воду, она начнет литься через край. Чтобы этого не произошло, в вашей раковине есть это самое второе отверстие. Он называется отверстием переливной дренажной системы или переливным отверстием и не дает воде вытекать. Когда ваша раковина наполняется из-за того, что сливные трубы забиты или поток воды слишком силен, чтобы слить его в канализацию, второе отверстие приходит на помощь.

Однако не стоит всегда полагаться именно на это дренажное отверстие. Оно может также забиться и не успеть спустить воду при необходимости.