Лучшее бесплатное удобрение! Как использовать опавшие с деревьев листья в саду

Как отмечает эксперт по садоводству Марите Гайлите, листья деревьев – это лучшее бесплатное удобрение. Поэтому было бы расточительно бороться с ними, когда мы можем использовать их в саду. Однако следует помнить, что не все листья деревьев можно использовать.

Как отмечает Марис Нарвилс, старший специалист по садоводству Латвийского центра сельских консультаций и образования (LLKC), листья деревьев являются очень ценным органическим удобрением. Исключение составляют листья плодовых и ягодных деревьев, которые не следует использовать ни в качестве удобрения, ни в качестве мульчи. Они чаще всего поражаются различными болезнями и вредителями, и могут принести саду только вред, способствуя распространению в саду различных вредных организмов. Сам Нарвилс предпочитает сжигать листья плодовых деревьев и ягодных кустарников. “Однако другие листья сжигать не следует, так как они могут служить ценным удобрением“, – говорит эксперт LLKC и рассказывает о нескольких способах и местах использования листьев деревьев в саду:

Поверх почвы в качестве мульчи

Это, поясняет эксперт, поможет улучшить плодородие почвы в саду. Микроорганизмы помогут листьям разложиться. Если вы решили мульчировать почву, то толщина листовой мульчи должна быть не менее 15 см, так как влага приводит к съеживанию листьев. Почву на листья класть не следует. На вопрос о том, есть ли растения, которые не следует мульчировать листьями, Нарвилс отмечает, что это хвойные деревья. Для них лучше использовать древесную щепу или торф.

Нарвилс также рекомендует использовать для мульчирования сухие, а не влажные листья. Сухие листья – полезный материал для сохранения тепла и зимовки растений. “Убедитесь в этом сами – вы почувствуете тепло, если сунете руку в кучу сухих листьев“, – говорит он.

Листья пригодятся для многолетников, кустарников и декоративных деревьев. Влажные листья лучше использовать для компоста. Мульчирование верхнего слоя почвы листьями деревьев лучше всего проводить с наступлением заморозков.