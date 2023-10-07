Лучшее бесплатное удобрение! Как использовать опавшие с деревьев листья в саду
Осень – всегда напряженная пора для владельцев садов. Уборка теплицы, сбор урожая, приведение в порядок и подготовка сада к зиме, в том числе сгребание опавших листьев. Читайте, как использовать их с умом и получить удовольствие от проделанной работы!
Как отмечает эксперт по садоводству Марите Гайлите, листья деревьев – это лучшее бесплатное удобрение. Поэтому было бы расточительно бороться с ними, когда мы можем использовать их в саду. Однако следует помнить, что не все листья деревьев можно использовать.
Как отмечает Марис Нарвилс, старший специалист по садоводству Латвийского центра сельских консультаций и образования (LLKC), листья деревьев являются очень ценным органическим удобрением. Исключение составляют листья плодовых и ягодных деревьев, которые не следует использовать ни в качестве удобрения, ни в качестве мульчи. Они чаще всего поражаются различными болезнями и вредителями, и могут принести саду только вред, способствуя распространению в саду различных вредных организмов. Сам Нарвилс предпочитает сжигать листья плодовых деревьев и ягодных кустарников. “Однако другие листья сжигать не следует, так как они могут служить ценным удобрением“, – говорит эксперт LLKC и рассказывает о нескольких способах и местах использования листьев деревьев в саду:
Поверх почвы в качестве мульчи
Это, поясняет эксперт, поможет улучшить плодородие почвы в саду. Микроорганизмы помогут листьям разложиться. Если вы решили мульчировать почву, то толщина листовой мульчи должна быть не менее 15 см, так как влага приводит к съеживанию листьев. Почву на листья класть не следует. На вопрос о том, есть ли растения, которые не следует мульчировать листьями, Нарвилс отмечает, что это хвойные деревья. Для них лучше использовать древесную щепу или торф.
Нарвилс также рекомендует использовать для мульчирования сухие, а не влажные листья. Сухие листья – полезный материал для сохранения тепла и зимовки растений. “Убедитесь в этом сами – вы почувствуете тепло, если сунете руку в кучу сухих листьев“, – говорит он.
Листья пригодятся для многолетников, кустарников и декоративных деревьев. Влажные листья лучше использовать для компоста. Мульчирование верхнего слоя почвы листьями деревьев лучше всего проводить с наступлением заморозков.
Листья каких деревьев следует мульчировать? Эксперт упоминает крупные лиственные деревья, в том числе дубы, но следует иметь в виду, что листья дуба разлагаются очень и очень медленно. А вот листья березы или липы очень хорошо подходят для мульчирования озимого чеснока. “Помните золотое правило – мульчу не следует укладывать вблизи стебля растения или ствола ягоды, чтобы не привлекать грызунов и вредителей“, – напоминает эксперт. Отвечая на вопрос, нужно ли весной снимать этот слой мульчи с растений, Нарвилс подчеркивает, что этого делать ни в коем случае нельзя.
Компост
Листья также могут стать хорошим компостом. Как советует Нарвилс, ценную компостную кучу можно сделать, смешав листья со скошенной травой. Соотношение должно быть 3:1, т.е. три части листьев к одной части скошенной травы.
Укрепление почвы
Эксперт рекомендует вносить влажные листья деревьев в почву, например, в траншеи. Можно добавить и другие ценные компоненты, такие как кофейная гуща, остатки фруктов и ягод. Поверх листьев следует насыпать 5-10 см почвы из вырытой траншеи. На следующий год у растений будет очень хорошая грядка.
Сжигание листьев
Как уже говорилось выше, эксперт рекомендует сжигать листья плодовых деревьев или ягодных кустарников и сохранять остальные, поскольку они послужат ценным органическим удобрением. Однако не все самоуправления разрешают сжигать листья. Нарвилс также напоминает, что кучи листьев любят ежи, поэтому можно нечаянно сжечь этих животных.
„Покрытие“ для дорожек
Листья также могут служить прекрасным “ковром“ для дорожек, так как на них не растут сорняки и не уплотняется земля.
Листья как помощь в зимовке цветов
Если цветы заносятся в дом и зимуют в более прохладном помещении, то сверху можно насыпать крупных сухих листьев (растение буквально укрывается листьями). Таким образом могут успешно перезимовать даже экзотические растения.