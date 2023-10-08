В вашем доме будет приятный и дорогой аромат: расставьте это по комнатам

Создать приятный и роскошный аромат в доме можно, не переплачивая. Инструкцией по изготовлению домашнего ароматизатора за копейки поделились на сайте cpykami .

Как сделать ароматизатор с дорогим запахом

Вырежьте днища из пластиковых бутылок с вместимостью 0,5 литра. Наполните их крупной солью, после чего в каждую емкость влейте один колпачок вашего предпочтительного кондиционера для белья. Тщательно смешайте соль с кондиционером, а затем положите по пять гвоздик в каждую порцию соли.

Для того чтобы аромат стал более стойким, добавьте в каждую емкость по одной чайной ложке спирта. Такой экономный ароматизатор создаст в вашем доме изысканный аромат, напоминающий дорогие духи.