В вашем доме будет приятный и дорогой аромат: расставьте это по комнатам(1)
Приятный запах в доме является неотъемлемой частью создания уютной атмосферы. Современные ароматические диффузоры с палочками могут быть достаточно дорогими, и не всегда легко найти такой диффузор с действительно приятным ароматом, пишет Telegraf.
Создать приятный и роскошный аромат в доме можно, не переплачивая. Инструкцией по изготовлению домашнего ароматизатора за копейки поделились на сайте cpykami.
Как сделать ароматизатор с дорогим запахом
Вырежьте днища из пластиковых бутылок с вместимостью 0,5 литра. Наполните их крупной солью, после чего в каждую емкость влейте один колпачок вашего предпочтительного кондиционера для белья. Тщательно смешайте соль с кондиционером, а затем положите по пять гвоздик в каждую порцию соли.
Для того чтобы аромат стал более стойким, добавьте в каждую емкость по одной чайной ложке спирта. Такой экономный ароматизатор создаст в вашем доме изысканный аромат, напоминающий дорогие духи.