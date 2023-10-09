IKEA разрешает другим компаниям использовать свой запатентованный механизм безопасности, чтобы предотвратить падение мебели

Безопасность покупателей является главным приоритетом для IKEA. Основываясь на стремлении сделать повседневную жизнь многих людей лучше, компания поставила перед собой цель разработать технологии, предотвращающие опрокидывание шкафов и комодов

Функция «Зафиксировать и открыть“

По мнению IKEA, крепление мебели к стене — самое безопасное решение в любой ситуации. Функция «зафиксировать и открыть“ дает покупателям повод прикрепить мебель к стене, ведь только при ее фиксации к стене можно одновременно открыть несколько ящиков комода. Одновременно можно использовать только ограниченное количество ящиков, прежде чем мебель будет прикреплена к стене. Функция стабилизации может снизить риск опрокидывания мебели и повысить осведомленность потребителей о том, что комоды могут опрокинуться, если они не прикреплены к стене.

Первый продукт IKEA, доступный во всем мире с функцией «Зафиксировать и открыть“, — это комод VIHALS. «VIHALS — первый продукт IKEA с такой функцией безопасности, но в будущем будут добавлены и другие. В ближайшие годы мы будем создавать продукты с инновационными функциями стабилизации мебели для клиентов по всему миру“, — сказала Марие Клаэссон, менеджер по ассортименту мебели для спальни в IKEA в Швеции. Решение немного отличается для каждого продукта, поскольку новые предметы мебели имеют разные функции и возможности“, — добавил Клаэссон.

IKEA стремится расширить сотрудничество

На основе знаний, накопленных за 80 лет существования IKEA, исследования и разработки компании привели к созданию нескольких запатентованных продуктов, обеспечивающих стабильность и безопасность шкафов и комодов.

„Мы в IKEA очень гордимся своими инновационными решениями и обычно защищаем их патентами. В вопросах обеспечения сохранности шкафов и комодов должна быть не конкуренция, а сотрудничество. Именно поэтому мы разрешаем другим компаниям также использовать решение «Зафиксировать и открыть “, — рассказал Карл Хервер, патентный менеджер IKEA в Швеции.

IKEA стремится изменить мебельную индустрию и повлиять на нее, уменьшить количество падений мебели и дать людям возможность жить в своих домах более безопасно. Для достижения этой цели IKEA твердо верит в сотрудничество. Патентная лицензия определяет требования, согласно которым другие компании могут использовать решение IKEA «Pin and Unlock“. Лицензиируя патент, IKEA надеется побудить других производителей мебели рассмотреть возможность использования этой функции.