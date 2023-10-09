Дизайн и интерьер
09.10.2023, 19:07

IKEA разрешает другим компаниям использовать свой запатентованный механизм безопасности, чтобы предотвратить падение мебели

 
ФОТО: IKEA

В будущем IKEA позволит другим компаниям использовать запатентованное решение безопасности «Блокировка и разблокировка“, чтобы сделать жизнь дома безопаснее. Первым продуктом с новым механизмом безопасности, продаваемым по всему миру, стал комод VIHALS. Новая функция стабилизации помогает снизить риск опрокидывания мебели и иллюстрирует инновационный подход IKEA к обеспечению безопасного хранения одежды.

Безопасность покупателей является главным приоритетом для IKEA. Основываясь на стремлении сделать повседневную жизнь многих людей лучше, компания поставила перед собой цель разработать технологии, предотвращающие опрокидывание шкафов и комодов

Функция «Зафиксировать и открыть“

По мнению IKEA, крепление мебели к стене — самое безопасное решение в любой ситуации. Функция «зафиксировать и открыть“ дает покупателям повод прикрепить мебель к стене, ведь только при ее фиксации к стене можно одновременно открыть несколько ящиков комода. Одновременно можно использовать только ограниченное количество ящиков, прежде чем мебель будет прикреплена к стене. Функция стабилизации может снизить риск опрокидывания мебели и повысить осведомленность потребителей о том, что комоды могут опрокинуться, если они не прикреплены к стене.

Первый продукт IKEA, доступный во всем мире с функцией «Зафиксировать и открыть“, — это комод VIHALS. «VIHALS — первый продукт IKEA с такой функцией безопасности, но в будущем будут добавлены и другие. В ближайшие годы мы будем создавать продукты с инновационными функциями стабилизации мебели для клиентов по всему миру“, — сказала Марие Клаэссон, менеджер по ассортименту мебели для спальни в IKEA в Швеции. Решение немного отличается для каждого продукта, поскольку новые предметы мебели имеют разные функции и возможности“, — добавил Клаэссон.

IKEA стремится расширить сотрудничество

На основе знаний, накопленных за 80 лет существования IKEA, исследования и разработки компании привели к созданию нескольких запатентованных продуктов, обеспечивающих стабильность и безопасность шкафов и комодов.

„Мы в IKEA очень гордимся своими инновационными решениями и обычно защищаем их патентами. В вопросах обеспечения сохранности шкафов и комодов должна быть не конкуренция, а сотрудничество. Именно поэтому мы разрешаем другим компаниям также использовать решение «Зафиксировать и открыть “, — рассказал Карл Хервер, патентный менеджер IKEA в Швеции.

IKEA стремится изменить мебельную индустрию и повлиять на нее, уменьшить количество падений мебели и дать людям возможность жить в своих домах более безопасно. Для достижения этой цели IKEA твердо верит в сотрудничество. Патентная лицензия определяет требования, согласно которым другие компании могут использовать решение IKEA «Pin and Unlock“. Лицензиируя патент, IKEA надеется побудить других производителей мебели рассмотреть возможность использования этой функции.

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