Осенний листопад: в каких городах вывозят опавшую листву и выдают бесплатные мешки?

„Просим квартирные товарищества информировать администрацию района о планируемых осенних уборочных работах. В этом случае работы по уборке могут проводиться одновременно с работой нашего договорного партнера, и можно будет сразу же вывозить собранные кучи листьев. Мы не сторонники сбора листьев в пластиковые мешки для мусора, так как при этом образуются опасные для окружающей среды пластиковые отходы“, – сообщила главный специалист по связям с общественностью управы Мустамяэ Мари Торга .

Договорной партнер управы района EKT Teed OÜ организует сбор и вывоз опавших листьев с общественных зеленых территорий. Хотя отдельной акции по сбору листьев в районе не проводят, администрация района наладила сотрудничество со многими квартирными товариществами, которое продолжится и этой осенью. Поскольку территории мустамяэских КТ обычно небольшие и простираются всего на несколько метров от стены дома, вывоз собранной на их участках листвы осуществляют при условии, что КТ также убирает листву на городской земле вокруг собственного дома.

Ласнамяэ: как и в прошлом году, администрация крупнейшего района столицы планирует осенью выво-зить мешки с листьями. Точный план вывоза мешков с листьями станет известен только в октябре. Мешки с листьями забирают из каждой точки Ласнамяэ по определенному графику, о котором управа района дополнительно проинформирует жителей. Им также предоставят инструкции с планом, где разместить мешки с листьями, чтобы их можно было забрать. Вывоз листьев осуществляет партнер по техническому обслуживанию Ласнамяэ. Управа Ласнамяэ не выдает бесплатные мешки для листьев.

Например, большой тополь может дать около 40–50 кг листвы, липа 30–40 кг. В сезон листья приходится собирать каждый день, иначе золото листвы превращается в неприглядное месиво. На помощь дворникам и владельцам частных городских территорий приходят коммунальные службы.

Кристийне:

Этой осенью управа снова придет на помощь жителям района, чтобы помочь вывезти листья. Цель акции – помочь тем жителям района, которые не имеют возможности компостировать свои садовые отходы при утилизации садово-огородных отходов. Поскольку кампания оказалась популярной, предполагается, что придется убрать тысячи пакетов с листьями, чтобы сделать район чище и красивее. Каждый объект недвижимости в районе Кристийне может принять участие в акции и получить 10 синих мешков емкостью 150 литров с логотипом части города. Раздача мешков для листьев начнется в ближайшее время в административном здании районной управы по адресу Металли, 5, и продлится около месяца. Более подробную информацию можно найти на сайте управы и в социальных сетях, а также информация будет опубликована в районной газете в октябре.

Пирита:

Управа этой части города тоже поможет жителям убрать в этом году растительный мусор, собранный в садах и дворах. Необходимо заранее зарегистрироваться с 23.10.2023 по 03.11.2023 на сайте управы www.tallinn.ee/pirita. Договорной партнер управы Пирита заберет бесплатно до 15 мешков по 100 литров с одного объекта. Если на объекте набралось более 15 мешков с листьями, их можно сдать на ближайшую станцию сбора мусора. Управа Пирита не выдает бесплатные мешки для листьев.

В других районах Таллинна решение о том, будет ли проводиться сбор листьев и как он будет организован, будет принято позже. Информацию об этом можно будет получить из районных газет и на сайтах управ в интернете.

В других городах

Маарду:

Предоставляет возможность товариществам и владельцам частных домов бесплатно отвезти мешки с листьями (объемом до 0,6 м3) на станцию отходов в Мууга. Также палую листву и траву жители города могут складывать в контейнер, предназначенный для биоразлагаемых отходов, при условии, что листья помещаются в контейнер и их количество не превышает разрешенный подъемный вес, указанный для контейнера.

Силламяэ: