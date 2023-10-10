Осенний листопад: в каких городах вывозят опавшую листву и выдают бесплатные мешки?
Уже совсем скоро закружит ветер вихри золотистых листьев, и мы будем любоваться листопадом и вспоминать стихи про осень из школьной программы. А тем, кто несет ответственность за чистоту на вверенной территории, предстоит ежегодная тяжелая работа по сбору опади. Кто придет на помощь дворникам и владельцам садов, узнавала «МК-Эстония“.
С одного крупного дерева осенью опадает в среднем 50 тысяч листьев. Вес листьев одного дерева среднего возраста – 35 кг, молодого – около 10 кг.
Например, большой тополь может дать около 40–50 кг листвы, липа 30–40 кг. В сезон листья приходится собирать каждый день, иначе золото листвы превращается в неприглядное месиво. На помощь дворникам и владельцам частных городских территорий приходят коммунальные службы.
Таллинн
Ласнамяэ: как и в прошлом году, администрация крупнейшего района столицы планирует осенью выво-зить мешки с листьями. Точный план вывоза мешков с листьями станет известен только в октябре. Мешки с листьями забирают из каждой точки Ласнамяэ по определенному графику, о котором управа района дополнительно проинформирует жителей. Им также предоставят инструкции с планом, где разместить мешки с листьями, чтобы их можно было забрать. Вывоз листьев осуществляет партнер по техническому обслуживанию Ласнамяэ. Управа Ласнамяэ не выдает бесплатные мешки для листьев.
Мустамяэ:
Договорной партнер управы района EKT Teed OÜ организует сбор и вывоз опавших листьев с общественных зеленых территорий. Хотя отдельной акции по сбору листьев в районе не проводят, администрация района наладила сотрудничество со многими квартирными товариществами, которое продолжится и этой осенью. Поскольку территории мустамяэских КТ обычно небольшие и простираются всего на несколько метров от стены дома, вывоз собранной на их участках листвы осуществляют при условии, что КТ также убирает листву на городской земле вокруг собственного дома.
„Просим квартирные товарищества информировать администрацию района о планируемых осенних уборочных работах. В этом случае работы по уборке могут проводиться одновременно с работой нашего договорного партнера, и можно будет сразу же вывозить собранные кучи листьев. Мы не сторонники сбора листьев в пластиковые мешки для мусора, так как при этом образуются опасные для окружающей среды пластиковые отходы“, – сообщила главный специалист по связям с общественностью управы Мустамяэ Мари Торга.
Кристийне:
Этой осенью управа снова придет на помощь жителям района, чтобы помочь вывезти листья. Цель акции – помочь тем жителям района, которые не имеют возможности компостировать свои садовые отходы при утилизации садово-огородных отходов. Поскольку кампания оказалась популярной, предполагается, что придется убрать тысячи пакетов с листьями, чтобы сделать район чище и красивее. Каждый объект недвижимости в районе Кристийне может принять участие в акции и получить 10 синих мешков емкостью 150 литров с логотипом части города. Раздача мешков для листьев начнется в ближайшее время в административном здании районной управы по адресу Металли, 5, и продлится около месяца. Более подробную информацию можно найти на сайте управы и в социальных сетях, а также информация будет опубликована в районной газете в октябре.
Пирита:
Управа этой части города тоже поможет жителям убрать в этом году растительный мусор, собранный в садах и дворах. Необходимо заранее зарегистрироваться с 23.10.2023 по 03.11.2023 на сайте управы www.tallinn.ee/pirita. Договорной партнер управы Пирита заберет бесплатно до 15 мешков по 100 литров с одного объекта. Если на объекте набралось более 15 мешков с листьями, их можно сдать на ближайшую станцию сбора мусора. Управа Пирита не выдает бесплатные мешки для листьев.
В других районах Таллинна решение о том, будет ли проводиться сбор листьев и как он будет организован, будет принято позже. Информацию об этом можно будет получить из районных газет и на сайтах управ в интернете.
В других городах
Маарду:
Предоставляет возможность товариществам и владельцам частных домов бесплатно отвезти мешки с листьями (объемом до 0,6 м3) на станцию отходов в Мууга. Также палую листву и траву жители города могут складывать в контейнер, предназначенный для биоразлагаемых отходов, при условии, что листья помещаются в контейнер и их количество не превышает разрешенный подъемный вес, указанный для контейнера.
Силламяэ:
С 1 сентября 2023 в городе работает организованный вывоз мусора, регулируемый городскими правилами обращения с отходами. На территории города (дороги, парки и т. п. ) опавшую листву убирает обслуживающая компания, на частных объектах – владелец объекта. Организованный вывоз отходов включает раздельный сбор биологических отходов, смешанных бытовых отходов, бумаги и картона. Биоразлагаемые отходы (в том числе листья), помещающиеся в биоконтейнер, будут вывозить бесплатно при организованном вывозе мусора. Вывоз большего количества необходимо заказывать у предоставляющих эту услугу компаний. Услугу предлагает как EKOVIR OÜ, выигравшая тендер на вывоз мусора, организованный в Силламяэ, так и муниципальное коммунальное предприятие AS MEKE Sillamäe. Указанная услуга является платной и может быть оказана всеми предприятиями по переработке мусора.
Кохтла-Ярве:
С 2023 года управа города не производит сбор и вывоз опавших листьев на территории города и просит всех собственников недвижимости самостоятельно правильно утилизировать листья деревьев после их сбора. Согласно Правилам благоустройства города, собственник недвижимости, среди прочего, обязан заниматься уборкой и содержанием внутренней территории своего участка и прилегающей территории в порядке в течение всего года.
Нарва:
„В Нарве уборка и вывоз листьев с городской территории будет производиться согласно техническому описанию договора с подрядчиком. То есть 1-й класс (центральная зона города) – уборка производится каждые 1–2 дня, 2-й класс – в среднем 2 раза в неделю, 3-й класс – раз в неделю. Уборка производится так, чтобы визуальный вид был корректным. КТ и частные территории производят уборку за свой счет, в том числе вывоз и приобретение мусорных мешков“, – сообщила специалист по связям с общественностью Нарвской городской канцелярии Александра Грюнвальд.
Возможность вывезти опавшие листья бесплатно город не предоставляет. Вывоз листьев/мешков можно заказать у фирм, которые непосредственно занимаются услугами по уборке и переработкой (например, уборочные фирмы – которые убирают территории КТ, jäätmekäitluskeskus).
Грабли и метла против «листососа“
Когда с деревьев начинают опадать листья, многие горожане жалуются, что просыпаются раньше, чем зазвонит будильник, из-за неприятного звука, доносящегоcя с улицы, – это работают так называемые «воздуходувки“, инструменты, с помощью которых дворники убирают листья с тротуаров, лестниц и газонов.
„Я не могу понять, в чем смысл этого инструмента, – написала в редакцию читательница из Ласнамяэ. – Эта труба только расшвыривает листья. При этом она издает раздражающий громкий прерывистый звук, из-за которого просыпаешься и заснуть потом невозможно. Почему дворники не используют старые добрые грабли? Грабли собирают листья в кучу, не шумят и весят намного меньше этих пылесосов!“
Плюсы и минусы разных вариантов
В садово-строительных магазинах воздуходувки можно встретить бензиновые, аккумуляторные и электрические.
Бензиновые предназначены для уборки больших территорий, при этом они громоздки, тяжелы (до 13 кг!) и шумны (до 112 децибел, что можно сравнить со звуком вертолета), работа с ними предполагает использование защиты для ушей. Цена – от 80 евро. Еще одна неприятная подробность – выхлопные газы. Зато можно отметить такие плюсы, как возможность произвольно передвигаться, не путаясь в кабелях, и в случае оснащенной лямками модели распределить вес прибора равномерно на плечи, чтобы не напрягать руки.
Электрическая подойдет для уборки двориков и подъездных дорожек, дачных участков. Вес таких воздуходувок – редко больше 5 кг, и шум (до 80 децибел) сравним с гулом пылесоса. Цена – от 47 евро. Часто встречающийся недостаток электрических воздуходувок заключается в коротком кабеле, так что к стоимости придется приплюсовать цену удлинителя, и радиус действия прибора будет ограничен длиной «поводка“.
Воздуходувка с аккумулятором так же, как и бензиновая, позволяет перемещаться свободно по обслуживаемой территории, но значительно уступает в мощности и подходит для уборки на небольших территориях – например, подъездных дорожках частных домов в случае не очень большого объема листвы. Вес до 3 кг позволяет использовать прибор женщинам и даже детям. Уровень шума – как у электрической, до 80 дБ. Цена – от 55 евро. Правда, объем работы напрямую зависит от ёмкости аккумулятора, и чтобы не прерывать работу на время подзарядки, лучше сразу докупить вторую батарею на замену (что также увеличит общую стоимость).
Важные нюансы
Помимо сдувания листьев некоторые модели могут также всасывать их, измельчать и упаковывать в мешок.
Есть модели-распылители, которые способны разбрызгивать жидкости (удобрения или яды) и распылять порошок.
Однако воздуходувка – только помощник, садовника или дворника она не заменит.
Эффективен инструмент только в сухую погоду, а если в сопло «листососа“ попадет ветка, прибор может заклинить.
И как любая техника, воздуходувка требует регулярного обслуживания. В бензиновых моделях надо следить за уровнем топлива и заливать масло, рекомендуемое производителем, очищать и менять фильтры. У аккумуляторных – вовремя заряжать батареи, а также обязательно мыть и сушить многоразовые мешки для сбора опади после каждой уборки, чтобы не появилась плесень.
Грабли или метла – инвентарь, конечно, более привычный и требует куда меньше хлопот. Но современная техника повышает качество работы, бережет силы и время. А время в наше время – ресурс бесценный.