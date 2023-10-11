Полезные советы
11.10.2023, 11:39

„Принято, чтобы в многоквартирном доме все молчали“. Почему так трудно ужиться с соседями в Финляндии?

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Лига Ливена
Delfi Дом&Сад
ФОТО: Karavanov_Lev | Shutterstock

Где бы мы ни жили — в квартире, в многоэтажном доме или в частном доме, — нам всегда придется в той или иной степени иметь дело с соседями. Иногда это выходит хорошо, иногда плохо. И хотя в Финляндии мы живем спокойнее, чем где-либо еще, я еще никогда не получала столько жалоб на свое существование.

Во всех трех домах в Финляндии, где мы жили, у нас было несколько “приключений“ с соседями. Самое сумасшедшее, пожалуй, было в Хамине, где звукоизоляция в квартире и доме была очень плоха. Мы всегда слышали, о чем говорят соседи на кухне или когда кто-то чихал. И именно в этой квартире однажды ночью мне стало очень плохо — настолько, что я всю ночь провела в туалете. Судя по всему, соседи все слышали. На следующее утро в подъезде все было завешано огромными записками на дверях, стенах и лифте. Они гласили, что шуметь в доме ночью запрещено, и что дети соседей проснулись ночью от шума и больше не смогли заснуть. Мои проблемы со здоровьем они сочли регулярным занятием с умыслом разбудить всех жильцов дома. Соседи даже не удосужились выяснить причину шума и не поговорили с нами. Вместо этого они пошли жаловаться председателю кооператива.

Самые безумные “жалобы“ в Хамине я получила, когда мы с парнем решили заняться любовью в нашей спальне после 10 вечера. Тогда, в самый неподходящий момент, соседи начали стучать в стену нашей спальни. Они очень сильно и долго стучали, пока мы не закончили. Я любила эту квартиру, но из-за вечных жалоб соседей я рада, что мы там больше не живем.

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