„Принято, чтобы в многоквартирном доме все молчали“. Почему так трудно ужиться с соседями в Финляндии?

Во всех трех домах в Финляндии, где мы жили, у нас было несколько “приключений“ с соседями. Самое сумасшедшее, пожалуй, было в Хамине, где звукоизоляция в квартире и доме была очень плоха. Мы всегда слышали, о чем говорят соседи на кухне или когда кто-то чихал. И именно в этой квартире однажды ночью мне стало очень плохо — настолько, что я всю ночь провела в туалете. Судя по всему, соседи все слышали. На следующее утро в подъезде все было завешано огромными записками на дверях, стенах и лифте. Они гласили, что шуметь в доме ночью запрещено, и что дети соседей проснулись ночью от шума и больше не смогли заснуть. Мои проблемы со здоровьем они сочли регулярным занятием с умыслом разбудить всех жильцов дома. Соседи даже не удосужились выяснить причину шума и не поговорили с нами. Вместо этого они пошли жаловаться председателю кооператива.