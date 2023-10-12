Что будет с ценами на электричество осенью и зимой и какой пакет электроэнергии выбрать?(6)
В сентябре цены на электричество в отдельные часы снова били рекорды: стоимость 1 МВтч на бирже Nord Pool 21 сентября утром составила 500 евро! „При этом в Финляндии максимальная цена в тот же день была всего 4,95 евро за МВтч, – возмутился Евгений, который написал в редакцию „МК-Эстонии“. – Почувствуйте разницу!“ Мы выяснили, чего ждать жителям Эстонии этой осенью и зимой и какой пакет электроэнергии окажется в этой ситуации самым выгодным?
„МК-Эстония " выяснила, чего ждать жителям Эстонии этой осенью и зимой и какой пакет электроэнергии окажется в этой ситуации самым выгодным?
Есть три типа пакетов: фиксированный, биржевой и комбинированный, где часть тарифа зависит от цен на бирже, а часть зафиксирована.
Два основных варианта
Представитель фирмы Alexela Кальви Ныу отмечает, что очень многое – как в Эстонии, так и в Европе в целом – зависит от погоды.
„Если эта зима не будет слишком холодной, то цены на электричество могли бы быть в пределах 10–17 ц/кВтч, – прогнозирует он. – Если же будут сильные морозы, то цены на газ и электричество очевидно вырастут, и у нас снова 1 кВтч будет стоить стабильно более 20 центов. Балтика сейчас очень уязвима – как к погодным колебаниям, так и к проблемам с перебоями производства электроэнергий и с линиями передач. В некоторые дни и даже недели электричество стоит 20–30 ц/кВтч, но бывают и периоды, когда оно дешевле 10 ц/кВтч. Да и колебания в течение одного дня тоже могут быть существенными“.
Он добавляет, что лучше всего выбирать комплексные пакеты, там могут быть хорошие предложения.
„Например, клиент Alexela, который покупает и газ, и электричество, получает различные бонусы, – добавляет он. – Пакет „Без забот“, к примеру, дает также скидку на топливо для автомобиля в –7 ц/л до 31.12.2023. Также каждый клиент ежемесячно получает 5 дигинаклеек, или Alexela-деньги, которые в течение четырех месяцев можно обменять на бесплатные горячие напитки или хот-доги в наших кафе-магазинах. Если же покупать еще какие-то услуги, то, набрав 100 дигинаклеек (по стоимости равно 10 евро), можно конвертировать их в виртуальные деньги и оплатить ими свой счет за газ или электричество“.
Он советует тем, кто может управлять своими счетами и уже инвестировал в организацию энергопотребления у себя дома, перенося основные дела по дому на часы, когда электричество дешевле всего, продолжать в том же духе и выбирать биржевой пакет.
„Но таких меньшинство. Большинство жителей Эстонии все же осознанно своим потреблением не управляют и чаще всего используют электроэнергию именно в самые дорогие часы, – констатирует он. – Поэтому им имеет смысл выбрать пакет „Без забот“, в котором фиксированная цена на месяц. Таким образом, клиенты будут застрахованы от огромных счетов за электричество. В то же время тариф будет гарантированно не выше стоимости электроэнергии в рамках универсальной услуги. То есть существенных колебаний не будет. Отказаться от пакета можно без каких-либо штрафов“.
Он добавляет, что у фирмы имеется четыре варианта пакетов с фиксированной ценой, и они категорически не советуют никому покупать электричество в рамках универсальной услуги.
„Наш самый популярный пакет – это „Без забот“, – констатирует Ныу. – Поскольку он позволяет покупать электричество по самой выгодной фиксированной цене на рынке на данный момент, и тариф пересматривают каждый месяц. Вообще фиксированные пакеты идеально подходят тем, кто хочет уверенности, что счета не будут неприятно удивлять. Договор можно заключить на период до семи лет. И фиксированный пакет подходит тем, кто хочет прогнозировать свои траты и не хочет рисковать своими деньгами“.
Готовимся к зиме
Представитель Eesti Energia Роул Тутть констатирует: „На данный момент видно, что интерес клиентов к фиксированным пакетам растет. Поскольку цены лучше всего фиксировать в тот период, когда цены на бирже низкие. И на данный момент более половины новых договоров, которые у нас заключают, – именно фиксированные. Люди хотят зафиксировать цены на электричество этой зимой. Так что если сравнивать соотношение пакетов, то около 40% наших клиентов выбрали биржевой, а 60% – фиксированный“.
Он добавляет, что, хотя при помощи биржевой цены можно управлять своим потреблением электроэнергии и таким образом получать более дешевое электричество, фиксированный пакет дает людям гарантию, что неожиданных скачков в тарифах не будет, и поможет лучше спланировать свои расходы.
„У Eesti Energia есть разные биржевые и фиксированные пакеты – на более долгий или короткий срок, – отмечает Тутть. – Например, сейчас самое разумное – выбрать фиксированный пакет на 12 месяцев. И если зимой будут резкие изменения тарифов, то клиенты, выбравшие фиксированный пакет, их не ощутят. А через год можно будет пересмотреть тарифы“.
Он также добавляет, что универсальный пакет лучше поменять на какой-то другой, более выгодный.
„На данный момент это самый дорогой пакет на рынке, – констатирует специалист. – Если человек перейдет с универсальной услуги на фиксированный пакет, он сэкономит за год в среднем 120 евро. И мы также призываем людей помочь своим пожилым родственникам поменять универсальный пакет на более выгодный, чтобы зимой за электричество не переплачивать. Это касается также тех, кто покупает электроэнергию в рамках общей услуги – за огромные деньги, у них очень дорогое электричество! И лучше, если они заранее выберут какой-то другой пакет“.
Он поясняет: проще всего сменить пакет в самообслуживании своего поставщика электроэнергии в интернете или позвонив по телефону.
„Однако желательно заранее продумать, какой пакет вы бы хотели, – рекомендует Тутть. – Прикинуть, сколько электричества у вас уходит каждый месяц и можно ли своим потреблением управлять. Например, тем, кто использует электричество для отопления жилья, мы советуем цены зафиксировать. Поскольку в таком случае не всегда можно перенести потребление на часы, когда электричество стоит дешево. А зимой период, когда цены на бирже электроэнергии бьют рекорды, может длиться несколько часов подряд“.
Он добавляет, что у них есть фиксированные пакеты с разной продолжительностью.
„Фиксированный пакет – это как страховка, которая дает вам уверенность, что вы справитесь с расходами, – подчеркивает специалист. – А биржевой пакет подходит тем, кто может следить за колебаниями цен и подстраиваться под них, перенося свое потребление на другое время. Зима может принести существенные скачки цен на бирже, и тем, кто выбрал биржевой пакет, может прийтись несладко – им нужно подготовиться к тому, что цены опять могут начать ставить рекорды“.
Однако, добавляет Тутть, согласно прогнозам, стоимость электричества этой осенью и в начале зимы будет примерно вполовину ниже, чем в прошлом году.
„В начале следующего года прогнозируют примерно такие же цены, как в январе и феврале этого года, когда тарифы зашкаливали, – предупреждает он. – Но все же подобных рекордов пока не ожидается. Так что ожидается, что ситуация будет в целом лучше, чем прошлой осенью и зимой. Если перебоев с производством электроэнергии не произойдет, работу крупных атомных электростанций наладят и других крупных препятствий не возникнет, то, может, удастся обойтись и без скачков цен на бирже электроэнергии“.
Тутть поясняет: в ценообразовании – множество переменных. Стоимость электроэнергии в Европе зависит от цен на газ. А они зависят во многом от погоды и того, насколько холодными будут эта осень и зима. И того, как сложится ситуация с запасами газа в Европе.
„Ясно одно: осенью цены точно будут выше, чем летом“, – подытоживает он.
Рынок успокоился
Представитель Eesti Gaas Керсти Тумм отмечает: „Какой будет эта зима – покажет время. Но, по прогнозам, она будет намного спокойнее и проще, чем минувшая. В прошлом году на цену электроэнергии повлияла ситуация с газом, чья стоимость выросла из-за нападения России на Украину. На данный момент найдены новые пути доставки газа, европейские хранилища ставят рекорды по заполненности, добавились LPG-терминалы. Все это существенно снизило цены на газ – и, следовательно, рынок электроэнергии тоже успокоился“.
Она подчеркивает, что рыночная цена на электричество уже на протяжении некоторого времени гораздо ниже, чем в рамках универсальной услуги. Поэтому Eesti Gaas советует обязательно отказаться от универсального пакета и перейти на какой-то другой, более выгодный.
„Большая часть наших клиентов выбрала биржевой пакет, – констатирует Тумм. – Но если вы не хотите неприятных сюрпризов и колебаний цен, то лучше предпочесть фиксированный“.