Люстра будет сверкать: как легко помыть светильник с несъемными деталями

Если ваша люстра имеет несъемные элементы, это только увеличивает сложность задачи по уходу за ней. Поэтому мы делимся простым в исполнении способом, как привести в порядок такой потолочный светильник.

Как помыть люстру с несъемными деталями

Следует расположить тряпку под люстрой учитывая ее размер, чтобы защитить пол от загрязнений. Затем нужно применить чистящее средство. Обычно для этой цели используют магазинные спреи. Также можно приготовить собственные чистящие средства, используя соду, средство для мытья посуды, жидкое мыло или нашатырь.

Наилучшим вариантом для труднодоступных участков будет использовать старую зубную щетку. Если на люстре есть металлические или бронзовые детали, их можно привести в порядок, используя зубной порошок. После необходимо тщательно протереть люстру сначала влажной, а затем сухой тряпкой.