Пятнам – бой: как почистить мягкую мебель и ковры и при этом им не навредить?(1)
Любому ковру, креслу и дивану за годы службы доводится пачкаться, и неизбежно приходит день, когда владелец устает терпеть разнокалиберные пятна и решает навести чистоту. Тогда он идет в магазин и покупает „обычное средство для чистки мягкой мебели и/или ковров“, при выборе опираясь на цену и привлекательность упаковки. Какие ошибки чаще всего допускают при самостоятельной чистке ковров и диванов, чем отличается профессиональная обработка и сколько стоит чистота, узнавала „МК-Эстония“.
Нередко после самостоятельной чистки дивана или ковра звучат жалобы: „Мы почистили, а он завонял… полинял… пятно стало больше и цвет еще противнее… появились дыры“.
Не спешите портить вещь
Хозяйка фирмы Smile cleaning Инна Султанова, клинер с большим стажем, отмечает: желая сэкономить и деньги, и время, люди нередко портят свое имущество.
Однажды за помощью обратился клиент, который постирал дома ковер, а тот все не высыхал и уже стал издавать запах. Попросили показать этикетку – оказалось, что ковер из шерсти, а такой ковер ни в коем случае нельзя cтирать, потому что он не просохнет.
„Если промок ковер из овчины, можно сразу его нести на помойку, ничем помочь уже нельзя“, – констатирует мастер.
В другом случае пришла в полную негодность кожаная обивка купленного всего два года назад дивана, который мыли средством для посуды.
„Кожаная обивка требует, как и наша собственная кожа, специальных средств и питания. Нередко клиентов шокирует, что после чистки мастер обрабатывает кожаную мебель еще и кремом, но без этого кожу мягкой и приятной никак не сохранить“, – объясняет мастер и добавляет, что таких историй вспомнить может немало.
Султанова отмечает, что продавцы-консультанты магазинов мягкой мебели редко консультируют клиентов по вопросам ухода за ней, тогда как покупателя следует обязательно снабжать такой информацией. И к этой информации важно относиться с уважением, иначе можно навсегда испортить вещь.
„Принимая заказ на чистку, ответственный мастер обязательно просит фотографию объекта. Не только чтобы оценить масштабы загрязнения. Важно заранее знать, с чем предстоит работать, – поясняет Султанова. – Например, зеленый, красный и желтый цвета – очень красящиеся: сильная химия их „выедает“. Нужно оценить материал – есть материалы деликатные, капризные, с которыми ни в коем случае нельзя использовать сильную химию, которые можно обрабатывать только нежной тряпочкой и выполаскиванием. И, конечно, хотелось бы видеть этикетку изделия“.
По словам специалиста, в ходу у мастеров – разные химические средства, в т. ч. пробиотические, которые можно использовать, если заказчик – астматик или аллергик.
Говоря о стоимости услуг профессионального клинера, мастер объясняет, почему одинаковой для всех цены быть не может: ценовое предложение составляют после получения фото с учетом количества загрязнений, типа материала и его цвета. Также учитывают особенности конкретного предмета, например – количество швов, пуговичек, замысловатый дизайн, которые усложняют работу.
Самые распространенные ошибки
Одна из самых частых и грубых ошибок людей, которые пытаются сами чистить свои диваны и ковры, по словам профессионалов, заключается в том, что они не задумываясь применяют „универсальные“ средства из супермаркета, „модные“ средства из соцсетей и YouTube, „проверенные“ средства от знакомых, и одно средство используют для всех нуждающихся в чистке поверхностей.
Между тем, например, у ковра на изнаночной стороне должна быть этикетка, где написано, из чего он состоит и какие средства подходят именно ему. Любые эксперименты могут серьезно повредить изделие.
„Если у ковров нет инструкций по обслуживанию, составленных производителем, то мы можем почистить его только под ответственность клиента, – подчеркнули в Tartu Pesuköök OÜ. – В таком случае нужно учитывать, что ковер может полинять; могут появиться дефекты, обусловленные попытками самостоятельной чистки; специфический запах домашних животных может усилиться; ковер может потерять форму и т. д.“.
Так же и с диванами, креслами, стульями, матрасами: вариантов обивки очень много, да и „начинка“ у мягкой мебели может быть разной, а каждый материал требует особого подхода. Поэтому первое, что должен сделать человек, решив заняться наведением чистоты, – это изучить исходные данные.
Второе, о чем не задумываются хозяева, когда наносят свои „чудодейственные зелья“ на пятна, так это как они будут „забирать“ эти средства из ткани обратно: бытует мнение, что средство уничтожит пятно и самоликвидируется. Владельцы замывают пятно, не извлекая ни разжиженной грязи, ни того моющего раствора, что наносят на диван или ковер. В итоге происходит впитывание грязи с поверхности вглубь.
На самом деле работа с химсредством – как стирка, она предполагает полоскание и сушку несмотря на то, что в рекламных роликах об этом не говорится ни слова. Ведь если не выполоскать после стирки белье, на нем обязательно останутся разводы или повреждения от геля или порошка, то же произойдет и с ковром или креслом, если обработка будет проведена лишь наполовину.
И третья распространенная ошибка – использование на нежных тканях жестких щеток, в результате чего материал изнашивается, вылезает ворс, линяет краска. Повреждения такого рода не под силу исправить даже профи.
Самостоятельно можно, только осторожно
Дивановладельцы, уже пытавшиеся самостоятельно вывести пятна со своей мебели и убедившиеся, что рекламе и видеороликам в соцсетях не всегда стоит верить, часто пользуются возможностью взять моющие пылесосы в аренду.
Как сообщили в Тekstiilipesurirent, услуга пользуется популярностью, и ее стоит бронировать загодя, особенно в случае, если технику хочется взять на весь уик-энд.
„Для моего сына-школьника аренда моющего пылесоса – это способ заработать, – поделилась Диана, жительница столицы. – Когда мы дома заканчиваем уборку, сын берет пылесос и идет по соседям, чистит им ковры за 5 евро. Стоимость аренды отбивается всегда“.
Чистить мебель Диана сыну не разрешает. Потому что был уже неудачный опыт.
„Однажды мы испортили обитый велюром стул, – говорит женщина. – После обработки ворс торчал в разные стороны и выглядел ужасно. Поэтому сын чистит только ковры – с ними, мне кажется, меньше шансов устроить катастрофу“.
Сложные пятна и народные средства
Видавший виды диван может собрать немало проблемных пятен. Когда случается неприятность, владелец рассуждает так: сейчас я салфеточкой промокну, а почищу когда-нибудь потом. „Не пахнет, и слава богу“, – ошибочно полагает хозяин четвероногого предмета мебели.
Однако ключ к выведению любого пятна – время, которое важно не терять. Есть пятна, которые дают себя вычистить только в течение суток. Дальше идет процесс засыхания и окрашивания, пятно въедается и портит ткань.
То, что не поддается чистке вообще – йод, зеленка, масло, масляные краски, лак, пластилин.
Пятна, которые уходят полностью, если успеть обработать в течение 48 часов, – это кровь, моча, срыгивания и рвота, красное вино, кофе с молоком.
Апельсиновый, томатный, грейпфрутовый соки сильно красят все, на что попадают, пятна от них тоже нужно успеть удалить в течение двух суток.
В интернете можно встретить немало идей по выведению пятен с мебели и ковров. В их числе – использование жидкости для мытья посуды, шампуня, перекиси водорода, уксуса, соды, соли, детских салфеток, желчного мыла и даже водки.
Эксперты же советуют не экспериментировать, поскольку неизвестно, как отреагирует ткань: может начаться обесцвечивание или повреждение материала.
Достаточно промокнуть пятно чистой тряпочкой, по максимуму удалить загрязнение, и утром вызвать клинера – тот, кто сможет срочно выехать даже в выходной, найдется обязательно.