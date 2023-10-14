Пятнам – бой: как почистить мягкую мебель и ковры и при этом им не навредить?

Нередко после самостоятельной чистки дивана или ковра звучат жалобы: „Мы почистили, а он завонял… полинял… пятно стало больше и цвет еще противнее… появились дыры“.

Не спешите портить вещь

Хозяйка фирмы Smile cleaning Инна Султанова, клинер с большим стажем, отмечает: желая сэкономить и деньги, и время, люди нередко портят свое имущество.

Однажды за помощью обратился клиент, который постирал дома ковер, а тот все не высыхал и уже стал издавать запах. Попросили показать этикетку – оказалось, что ковер из шерсти, а такой ковер ни в коем случае нельзя cтирать, потому что он не просохнет.

„Если промок ковер из овчины, можно сразу его нести на помойку, ничем помочь уже нельзя“, – констатирует мастер.

В другом случае пришла в полную негодность кожаная обивка купленного всего два года назад дивана, который мыли средством для посуды.

„Кожаная обивка требует, как и наша собственная кожа, специальных средств и питания. Нередко клиентов шокирует, что после чистки мастер обрабатывает кожаную мебель еще и кремом, но без этого кожу мягкой и приятной никак не сохранить“, – объясняет мастер и добавляет, что таких историй вспомнить может немало.

Султанова отмечает, что продавцы-консультанты магазинов мягкой мебели редко консультируют клиентов по вопросам ухода за ней, тогда как покупателя следует обязательно снабжать такой информацией. И к этой информации важно относиться с уважением, иначе можно навсегда испортить вещь.

„Принимая заказ на чистку, ответственный мастер обязательно просит фотографию объекта. Не только чтобы оценить масштабы загрязнения. Важно заранее знать, с чем предстоит работать, – поясняет Султанова. – Например, зеленый, красный и желтый цвета – очень красящиеся: сильная химия их „выедает“. Нужно оценить материал – есть материалы деликатные, капризные, с которыми ни в коем случае нельзя использовать сильную химию, которые можно обрабатывать только нежной тряпочкой и выполаскиванием. И, конечно, хотелось бы видеть этикетку изделия“.