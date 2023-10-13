Полезные советы
13.10.2023, 18:43

Поразить гостей: 6 лучших домашних ароматов для первого впечатления

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ФОТО: New Africa | Shutterstock

Хлопок, зеленый чай, цветы апельсина, ваниль — эти и другие ароматы имеют разное настроение, но отлично подойдут для ароматизации прихожей и гостиной. Гости будут приятно удивлены, а домочадцы не устанут от этих запахов, пишет IVD.ru.

Крошечная прихожая, узкий длинный коридор или просторный холл — неважно, что у вас. Аромат, который вы выберете для своего дома и разместите во входной зоне, будет первым и последним элементом, с которым будут сталкиваться вы и ваши гости.

Запахи нередко работают в интерьере как цвета и другие визуальные приемы. Легкие, ненавязчивые ароматы могут расширять пространство, делать его более воздушным. Тяжелые, насыщенные, наоборот, сделают комнату более тесной и темной.

1. Хлопок

Запах хлопка — спокойный, уютный, идеальный для домашней ароматизации. Он не ярко выраженный, но, витая в воздухе, сделает пространство приятным, гостеприимным, теплым.

Что немаловажно, это безобидный аромат, который точно никого не будет раздражать — кто бы ни пришел к вам в гости.

Его можно использовать не только в прихожей, но также поддерживать свечами или диффузорами в других комнатах — он не надоест домочадцам.

2. Легкие цветочные ноты

Возможно, запах цветов ассоциируется с чем-то ярким, сочным и даже терпким. Однако для жилого помещения такие насыщенные ноты не подойдут, лучше выбирать более приглушенные букеты — такие тоже есть.

Жасмин, апельсиновый цвет, роза, пион — те цветочные запахи, которые не ударяют в нос, но создают приятную обстановку.

Заходя в квартиру, гости будут попадать в легкое облако цветочных нот.

Если хочется более яркого эффекта и при этом прихожая немного вдали от жилых комнат, можно усилить аромат, добавив в диффузор больше палочек или капнув больше капель эфира — в зависимости от способа ароматизации.

3. Растительность

Бамбук, зеленый чай, розмарин и другие растительные нотки подарят квартире ощущение свежести.

Расположив аромадиффузор с одним из таких запахов около входа и поддержав его в гостиной, можно, например, усилить эффект от недавно проведенной уборки. В квартире будет витать свежесть, воцарится атмосфера порядка.

4. Природа

Запахи природы на подсознательном уровне хорошо воспринимаются обонянием и мозгом. Гости, зайдя в квартиру, даже могут не сразу уловить и определить запах, но положительное впечатление у них уже сложится.

Скошенная трава, воздух после дождя, летний вечер, весенние цветы или даже свежевыпавший снег — вряд ли найдется человек, кому эти запахи не были бы милы.

Так как спектр ароматов довольно широкий, дополнительно ориентируйтесь на время года. Например, травянистый — для весны и лета, снежный — для зимы.

5. Пряности

Сразу отметим, что пряные ароматы могут нравиться не всем, а также вряд ли будут уместны жарким летом. Осенью же или зимой — отличное решение.

Ваниль — самый популярный вариант. Если вам нравится ее запах, то смело используйте его для ароматизации квартиры — вау-эффект обеспечен.

Корица, кориандр, сандал тоже впечатлят гостей, но будет лучше, если эти ароматы останутся в рамках прихожей и не проникнут в спальню — могут помешать сну. Кроме того, так как они довольно активные, начинайте с минимальной интенсивности — пара капель эфира, 1-2 палочки, самый слабый режим автодиффузора.

6. Фрукты

Сладкие, но не терпкие фруктовые ароматы — еще один замечательный вариант для того, чтобы и гостей поразить приятной атмосферой дома, и самим не устать от запаха.

Внутри этой категории тоже есть большой выбор. Например, для холодного времени года подбирайте что-то более сладкое: маракуйя, персик, манго.

Для лета, напротив, — освежающие ароматы с кислинкой: лайм, апельсин, киви, грейпфрут, слива. Хотя это деление весьма условно, и вы можете отталкиваться только от своих предпочтений.

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