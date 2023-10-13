Поразить гостей: 6 лучших домашних ароматов для первого впечатления(1)
Хлопок, зеленый чай, цветы апельсина, ваниль — эти и другие ароматы имеют разное настроение, но отлично подойдут для ароматизации прихожей и гостиной. Гости будут приятно удивлены, а домочадцы не устанут от этих запахов, пишет IVD.ru.
Крошечная прихожая, узкий длинный коридор или просторный холл — неважно, что у вас. Аромат, который вы выберете для своего дома и разместите во входной зоне, будет первым и последним элементом, с которым будут сталкиваться вы и ваши гости.
Запахи нередко работают в интерьере как цвета и другие визуальные приемы. Легкие, ненавязчивые ароматы могут расширять пространство, делать его более воздушным. Тяжелые, насыщенные, наоборот, сделают комнату более тесной и темной.
1. Хлопок
Запах хлопка — спокойный, уютный, идеальный для домашней ароматизации. Он не ярко выраженный, но, витая в воздухе, сделает пространство приятным, гостеприимным, теплым.
Что немаловажно, это безобидный аромат, который точно никого не будет раздражать — кто бы ни пришел к вам в гости.
Его можно использовать не только в прихожей, но также поддерживать свечами или диффузорами в других комнатах — он не надоест домочадцам.
2. Легкие цветочные ноты
Возможно, запах цветов ассоциируется с чем-то ярким, сочным и даже терпким. Однако для жилого помещения такие насыщенные ноты не подойдут, лучше выбирать более приглушенные букеты — такие тоже есть.
Жасмин, апельсиновый цвет, роза, пион — те цветочные запахи, которые не ударяют в нос, но создают приятную обстановку.
Заходя в квартиру, гости будут попадать в легкое облако цветочных нот.
Если хочется более яркого эффекта и при этом прихожая немного вдали от жилых комнат, можно усилить аромат, добавив в диффузор больше палочек или капнув больше капель эфира — в зависимости от способа ароматизации.
3. Растительность
Бамбук, зеленый чай, розмарин и другие растительные нотки подарят квартире ощущение свежести.
Расположив аромадиффузор с одним из таких запахов около входа и поддержав его в гостиной, можно, например, усилить эффект от недавно проведенной уборки. В квартире будет витать свежесть, воцарится атмосфера порядка.
4. Природа
Запахи природы на подсознательном уровне хорошо воспринимаются обонянием и мозгом. Гости, зайдя в квартиру, даже могут не сразу уловить и определить запах, но положительное впечатление у них уже сложится.
Скошенная трава, воздух после дождя, летний вечер, весенние цветы или даже свежевыпавший снег — вряд ли найдется человек, кому эти запахи не были бы милы.
Так как спектр ароматов довольно широкий, дополнительно ориентируйтесь на время года. Например, травянистый — для весны и лета, снежный — для зимы.
5. Пряности
Сразу отметим, что пряные ароматы могут нравиться не всем, а также вряд ли будут уместны жарким летом. Осенью же или зимой — отличное решение.
Ваниль — самый популярный вариант. Если вам нравится ее запах, то смело используйте его для ароматизации квартиры — вау-эффект обеспечен.
Корица, кориандр, сандал тоже впечатлят гостей, но будет лучше, если эти ароматы останутся в рамках прихожей и не проникнут в спальню — могут помешать сну. Кроме того, так как они довольно активные, начинайте с минимальной интенсивности — пара капель эфира, 1-2 палочки, самый слабый режим автодиффузора.
6. Фрукты
Сладкие, но не терпкие фруктовые ароматы — еще один замечательный вариант для того, чтобы и гостей поразить приятной атмосферой дома, и самим не устать от запаха.
Внутри этой категории тоже есть большой выбор. Например, для холодного времени года подбирайте что-то более сладкое: маракуйя, персик, манго.
Для лета, напротив, — освежающие ароматы с кислинкой: лайм, апельсин, киви, грейпфрут, слива. Хотя это деление весьма условно, и вы можете отталкиваться только от своих предпочтений.