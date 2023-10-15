ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Могу ли я заставить соседа убрать опавшую с его деревьев листву?

Я постоянно убираю свои листья, а мой сосед этого не делает, поэтому ветер все время приносит на мой участок новые листья. Могу ли я заставить соседа убирать листья от его дуба? Было бы хорошо, если бы он сначала убрал листву со своего участка, а потом пришел на мой участок и убрал листья, которые упали с его дерева. Могу ли я обязать его это сделать? Что говорит об этом закон?