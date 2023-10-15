10 „несчастливых“ цветов, которые нельзя держать в доме

Разумеется, энергетика в доме должна быть положительной. Ведь именно она притягивает удачу ко всем его жильцам. Портал dailyhoro.ru рассказал, какие из цветов дома держать не следует вовсе.

10 несчастливых цветов

Роза

На первый взгляд, это прекрасный цветок, который является королем все цветов. Однако роза не только красива. Она прекрасно впитывает энергетику, таким образом являясь не донором, а вампиром. При этом роза почти ничего не отдает взамен, так что держать розы дома желательно только тем, кто уверен: ему есть что отдать.

Орхидея

Одним своим названием этот цветок способен завоевать вашу любовь, но не будьте наивны. Говорят, что орхидея забирает энергетику, питаясь недостатками людей. Это чистейшей воды вампир, которому не свойственны никакие ограничения. Орхидея редко приживается в домах, но если это случилось, то те, кто испытывает проблемы с уверенностью в себе, будут еще более несчастны. Цветок также провоцирует бессонницу. Если вы готовы заводить орхидею вопреки всему, не ставьте ее рядом со своим спальным местом.

Бегонии

Эти цветы известны своей популярностью, однако они запросто могут воровать у людей энергию. Правда, они притягивают к себе как положительную, так и отрицательную энергию, что отчасти может сослужить и добрую службу. Более того, когда растение делится тем, что забрало, негатив оно оставляет себе, отдавая небольшую часть позитива назад. Но не стоит держать больше одного такого цветка дома, чтобы не нарушить энергообмен.

Лилии

Эти на первый взгляд безобидные цветочки могут провоцировать скандалы. Опасны они своей неожиданностью, поскольку долгое время могут дарить дому спокойствие и порядок, а потом резко поменять свою энергетику. Держите лилии там, где вы бываете нечасто — например, на даче.

Сирень

Каждый человек испытывает удовольствие, проходя мимо куста сирени летом. Не стоит срезать эти цветы домой: многие народные приметы говорят, что сирень несет только беды.

Тюльпаны